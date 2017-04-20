ВМС Украины проводят учения по сценарию о "необъявленной войне"

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Военно-морские силы Украины проводят учения в Николаевской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Он рассказал, что в маневрах задействованы морская пехота, береговая артиллерия и авиация.

"Сценарий приближен к условиям реальной обстановки, речь идет о необъявленной войне", — добавил Мотузяник.

По его словам, батальон участвует в рейдах, форсирует водные преграды, блокирует и уничтожает условные незаконные вооруженные формирования. Значительная часть задач выполняется ночью.