ВМС Украины проводят учения по сценарию о "необъявленной войне"

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Военно-морские силы Украины проводят учения в Николаевской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник.Он рассказал, что в маневрах задействованы морская пехота, береговая артиллерия и авиация.
"Сценарий приближен к условиям реальной обстановки, речь идет о необъявленной войне", — добавил Мотузяник.
По его словам, батальон участвует в рейдах, форсирует водные преграды, блокирует и уничтожает условные незаконные вооруженные формирования. Значительная часть задач выполняется ночью.