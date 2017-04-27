ВС Украины проводят учения в Херсонской области на границе с Крымом

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил Украины в четверг проводят учения с преодолением водных бригад в Николаевской области и Херсонской области, которая граничит с Крымом, сообщил РИА Новости во вторник пресс-офицер оперативного командования "ЮГ" вооруженных сил Украины Игорь Бирюков.

"Боевые учения отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Юг" — с сегодняшнего дня эти учения начались. Они продвигаются с Николаевской области в Херсонскую. Поводится марш, на протяжении марша они будут четыре раза преодолевать водные преграды. Сейчас мы находимся на преодолении водной преграды на реке Южный Буг", — сказал он.

Кроме этого, в четверг аналогичные учения с преодолением водных преград проходят в Херсонской области на речке Днепр. Бирюков отметил, что стрельбы и запуск ракет во время учений не запланированы.