В Одессе стартовала конференция по планированию Sea Breeze-2017

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Заключительная конференция по планированию украинско-американских учений Sea Breeze-2017 стартовала в Одессе, сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.
Как отметили в Минобороны, во время заключительной конференции планируется окончательно согласовать проведение основных мероприятий, проработку плана обучения, определение логистических потребностей, порядка обеспечения сил. Кроме того, участники мероприятия проведут рекогносцировку мест проведения обучения.
Верховная рада Украины в начале 2017 года поддержала решение президента Петра Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении в этом году украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.