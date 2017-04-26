В Одессе стартовала конференция по планированию Sea Breeze-2017

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Заключительная конференция по планированию украинско-американских учений Sea Breeze-2017 стартовала в Одессе, сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.

"В Одессе началась заключительная конференция по планированию украинско-американских учений Sea Breeze-2017. Целью обучения будет отработка совместных действий многонациональных органов управления и сил в ходе морской операции по безопасности в кризисном регионе", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, во время заключительной конференции планируется окончательно согласовать проведение основных мероприятий, проработку плана обучения, определение логистических потребностей, порядка обеспечения сил. Кроме того, участники мероприятия проведут рекогносцировку мест проведения обучения.

В пресс-службе сообщили, что составляющими военных маневров будут морская, сухопутная и воздушная компоненты, "основным документом, по которому будет функционировать многонациональный штаб, является Руководство NTTP 3-32.1 (ВМС США)".

Верховная рада Украины в начале 2017 года поддержала решение президента Петра Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении в этом году украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.