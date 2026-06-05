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В РУСАДА назвали сроки вынесения решения по делу Заболотного - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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08:27 05.06.2026 (обновлено: 08:30 05.06.2026)
В РУСАДА назвали сроки вынесения решения по делу Заболотного

Логинова: решение по делу Заболотного может быть принято в течение полугода

© Фото : Пресс-служба ОКРГенеральный директор РУСАДА Вероника Логинова
Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба ОКР
Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что решение по допинговому делу футболиста Антона Заболотного может быть принято в течение полугода.
  • Футболист московского «Спартака» Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы, отстранен от соревнований, но затем РУСАДА допустило его до участия в них.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявила РИА Новости, что решение по допинговому делу футболиста московского "Спартака" Антона Заболотного может быть принято в течение полугода.
Ранее "Спартак" сообщил, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы. Спортсмен был отстранен, затем РУСАДА допустило его до соревнований. Окончательное решение по его делу будет принято позднее. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.
«
"В данный момент ничего не могу комментировать по данному делу. Что касается сроков вынесения решения, то, думаю, в течение полугода", - сказала Логинова.
Заболотному 34 года. Он выступает за "Спартак" с 2025 года. В прошедшем сезоне форвард провел за "красно-белых" 16 матчей, не забив ни одного мяча. Ранее он играл за "Химки", ЦСКА, "Сочи", "Зенит", "Тосно", "Факел", "Уфу". На его счету 19 матчей и два мяча в составе сборной России.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Форвард сборной России Антон Заболотный - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
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