В РУСАДА назвали сроки вынесения решения по делу Заболотного

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявила РИА Новости, что решение по допинговому делу футболиста московского "Спартака" Антона Заболотного может быть принято в течение полугода.