В РУСАДА назвали сроки вынесения решения по делу Заболотного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что решение по допинговому делу футболиста Антона Заболотного может быть принято в течение полугода.
- Футболист московского «Спартака» Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы, отстранен от соревнований, но затем РУСАДА допустило его до участия в них.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявила РИА Новости, что решение по допинговому делу футболиста московского "Спартака" Антона Заболотного может быть принято в течение полугода.
Ранее "Спартак" сообщил, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы. Спортсмен был отстранен, затем РУСАДА допустило его до соревнований. Окончательное решение по его делу будет принято позднее. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность.
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"В данный момент ничего не могу комментировать по данному делу. Что касается сроков вынесения решения, то, думаю, в течение полугода", - сказала Логинова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.