Депай, де Йонг и ван Дейк попали в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) опубликовал окончательный состав национальной сборной на чемпионат мира 2026 года.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, а сборная Нидерландов сыграет в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса.
- В окончательный состав сборной Нидерландов попали 26 футболистов.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) на своем сайте опубликовал окончательный состав национальной сборной на чемпионат мира 2026 года.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Нидерландов сыграет в группе F, где ей будут противостоять команды Японии, Швеции и Туниса.
В окончательный состав сборной Нидерландов попали 26 футболистов:
вратари - Марк Флеккен ("Байер", Германия), Робин Руфс ("Сандерленд", Англия), Барт Вербрюгген ("Брайтон", Англия);
защитники - Натан Аке ("Манчестер Сити", Англия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Англия), Дензел Дюмфрис ("Интер", Италия), Йоррел Хато ("Челси", Англия), Ян Паул ван Хекке ("Брайтон", Англия), Юрриен Тимбер ("Арсенал", Англия), Микки ван де Вен ("Тоттенхэм", Англия);
полузащитники - Райан Гравенберх ("Ливерпуль", Англия), Френки де Йонг ("Барселона", Испания), Тен Копмейнерс ("Ювентус", Италия), Тиджани Рейндерс ("Манчестер Сити", Англия), Мартен де Рон ("Аталанта", Италия), Гус Тил (ПСВ, Нидерланды), Квинтен Тимбер ("Марсель", Франция), Матс Виффер ("Брайтон", Англия);
нападающие - Брайан Бробби ("Сандерленд", Англия), Мемфис Депай ("Коринтианс", Бразилия), Коди Гакпо ("Ливерпуль", Англия), Джастин Клюйверт ("Борнмут", Англия), Ноа Ланг ("Галатасарай", Турция), Дониелл Мален ("Рома", Италия), Крисенсио Саммервилл ("Вест Хэм", Англия), Ваут Вегорст ("Аякс", Нидерланды).
Сборная Нидерландов ни разу в своей истории не становилась победителем чемпионатов мира, трижды доходя по финала турнира (1974, 1978, 2010).