Депай, де Йонг и ван Дейк попали в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) на своем сайте опубликовал окончательный состав национальной сборной на чемпионат мира 2026 года.

Сборная Нидерландов ни разу в своей истории не становилась победителем чемпионатов мира, трижды доходя по финала турнира (1974, 1978, 2010).