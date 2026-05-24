Сборная Канады обыграла команду Словакии в матче чемпионата мира

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сборная Канады одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) в пользу сборной Канады. В составе победителей шайбы забросили Дилан Козенс (15-я минута), Габриэль Виларди (43), Джон Таварес (45), Райан О'Райли (48) и Маклин Селебрини (50). У команды Словакии отличился Кристиан Поспишил (29).
24 мая 2026 • начало в 21:20
Завершен
28:47 • Кристиан Поспишил
(Luka Radivojevic, Мислав Росандич)
14:28 • Дилан Козенс
(Сидней Кросби, Macklin Celebrini)
42:14 • Габриэль Виларди
44:54 • Джон Таварес
47:36 • Райан О'Райлли
49:21 • Macklin Celebrini
Сборная Канады, набрав 17 очков, лидирует в турнирной таблице группы B. Команда выиграла шестой матч подряд и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная Словакии с 11 баллами занимает третью строчку.
В следующем матче сборная Канады 26 мая сыграет с командой Чехии, в этот же день словаки встретятся со шведами.
