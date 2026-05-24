Сборная Канады обыграла команду Словакии в матче чемпионата мира

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сборная Канады одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Сборная Канады, набрав 17 очков, лидирует в турнирной таблице группы B. Команда выиграла шестой матч подряд и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Сборная Словакии с 11 баллами занимает третью строчку.