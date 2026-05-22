"Этот гребаный трофей!" Гвардиола ушел из "Сити" величайшим тренером

Проигравший золотую гонку в Английской премьер-лиге (АПЛ) "Манчестер Сити" прощается с Хосепом Гвардиолой: многолетний главный тренер "горожан" покидает стан многократных чемпионов страны. РИА Новости Спорт вспоминает, как испанский специалист выстраивал проект мирового масштаба и привез в голубую часть Манчестера долгожданный трофей Лиги чемпионов УЕФА.

Десять лет пролетели, как мгновение

Хосеп рулил " Сити" с 2016 года, когда он сменил Мануэля Пеллегрини. Можно ли назвать этап карьеры Гвардиолы в Манчестере доминированием на Туманном Альбионе? Пожалуй, потому шесть раз "Сити" брал золото АПЛ, трижды поднимал над головой Кубок Англии (последний из которых Пеп с "Манчестером" добыли несколькими неделями ранее во встрече с "Челси") и столько же — Суперкубок страны. Помимо этого, трофейная полка пополнилась пятью Кубками английской лиги. Получается, из 40 розыгрышей трофеев на внутренней арене за все десять лет "горожане" взяли почти половину — 17. Впечатляет!

Отдельная история — поход за первой победой в ЛЧ. Были провалы, был досадный проигрыш в 2021 году "Челси" в финале… Но всем запомнится исторический триумф, всего один за десять лет, но такой ценный. В 2023 году "горожане" снова дорвались до решающего матча главного клубного турнира Старого Света и одолели "Интер" благодаря единственному голу Родри, будущего обладателя "Золотого мяча".

« "Я устал. Спокоен и удовлетворен, — скажет испанец после стамбульского противостояния. — Этот гребаный трофей так сложно выиграть! Лига чемпионов – как бросок монеты, но мы были готовы. Я думаю, что это было предначертано звездами – трофей принадлежит нам. Почему этот "Манчестер Сити" так хорош? Думаю, мы немного лучше защищаемся в штрафной. Даже когда мы ошибаемся, есть ощущение, что мы выглядим более надежно. Это было не лучшее наше выступление, и мы это знаем. Возможно, если нам повезет и мы сыграем в финале в будущем, будем выглядеть лучше".

Благодаря победе в ЛЧ, "Сити" Пепа также победил в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Гвардиола = величие

К своим 55 годам Хосеп успел поработать в трех великих клубах. И ни в одном из них Гвардиола не опустился ниже своего уровня. Да, в последний год работы с "Барселоной" каталонцы просели и оказались биты как на внутренней арене, так и на внешней. Да, "Бавария" все четыре года с испанцем во главе останавливалась в шаге от финала Лиги чемпионов... Но несмотря на это каталонский коллектив, собранный Пепом, навсегда вошел в историю футбола как зубодробительная безупречная машина, которая изнурительной тики-такой выжимает все соки из оппонентов. А мюнхенская команда при нем забетонировала статус немецкого гегемона.

Кто-то скажет, что все клубы Гвардиолы — топы, а руководство давало испанцу баснословные суммы на трансферы. Аргемент. Но это не отменяет того факта, что во всех командах Хосеп строил нечто новое, а не ехал на старых багажах, открывал новые имена (приложил руку к первому шедевральному сезону-2008/09 Лионеля Месси) и — что самое важное — добивался больших побед (чего стоят только два "ушастых" трофея ЛЧ с "Барсой"). Не сомневаемся, что впереди их у прославленного тренера еще немало.

« "Не знаю, кто сильнее из команд, оформлявших требл: "Барселона" 2009 года или "Манчестер Сити" 2023-го... Между этими командами получилась бы отменная игра. Они обе невероятны. Тот период в "Барселоны" был великолепным, мы были так молоды. Но "Сити" играет в Англии, а в АПЛ такая жесткая конкуренция. "Барселона" — это клуб, которому принадлежит мое сердце. Без этой команды меня бы здесь не было".

Интересный факт: Гвардиола — единственный тренер, бравший Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами.

Чем займется Пеп после "Сити"?

Конечно, никаких заявлений ни от потенциальной новой команды Гвардиолы, ни от самого Пепа не было, но в СМИ полно слухов о будущем испанца. Хотя есть и факты. К примеру, контракт Гвардиолы, который действует до лета 2027 года.



Пеп переподписал соглашение с клубом в ноябре 2024-го, когда "Сити" настиг кризис. Команда проиграла четыре матча подряд, и с каждой новой пресс-конференцией Гвардиолы казалось, что его история в Манчестере подходит к концу. Однако испанец решил, что не оставит клуб в тяжелой ситуации, и подписал новое соглашение, чтобы устроить перестройку.

Но куда девать оставшийся по контракту год? Английские СМИ предполагают, что Гвардиола может остаться работать в клубе на другой должности. Если же тренер договорился с клубом о расторжении, то выбор будет широким — такого специалиста в своей команде мечтал бы увидеть едва ли не каждый. Возможно, впервые в карьере Пеп возглавит национальную команду? В Сети уже гуляют слухи о том, что его хочет сборная Италии.



Однако первым делом Гвардиоле, конечно, нужно перевести дух и восстановиться после долгих лет напряженной работы на "Этихаде". Так же, как он поступил после ухода из первого легендарного проекта своего авторства — той самой "Барселоны".

Преемник уже известен

Им почти гарантированно станет Энцо Мареска — бывший тренер "Челси", который провел с Гвардиолой в "Сити" три года. Итальянец сначала тренировал молодежную команду "горожан", а затем полноценно вошел в штаб Пепа. О будущем назначении сообщил Дэвид Орнштейн, а позже подтвердил Фабрицио Романо.

Мареску уже давно рассматривали как потенциальную замену Гвардиоле, и в клубе намерены предложить ему трехлетний контракт.

Пожалуй, выбор итальянского тренера боссами "Сити" позволит команде наименее болезненно перенести смену "эпох". В один из самых успешных сезонов Гвардиолы в клубе именно Мареска был его ассистентом и помог выиграть требл, а ранее специалисты проводили тактические семинары во время ковида, когда команды были вынуждены находится в "пузырях".