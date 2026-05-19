Роналду сыграет на своем шестом чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
15:13 19.05.2026 (обновлено: 15:55 19.05.2026)
Роналду сыграет за Португалию на своем шестом чемпионате мира

Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Криштиану Роналду. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду вошел в итоговый состав сборной Португалии на чемпионат мира.
  • Для футболиста предстоящий чемпионат станет шестым.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду вошел в итоговый состав сборной Португалии на чемпионат мира по футболу, сообщается на странице национальной команды в соцсети Х.
Предстоящее мировое первенство станет для Роналду шестым, что станет рекордным достижением среди игроков. Аналогичного результата может добиться Лионель Месси в случае попадания в итоговый состав сборной Аргентины, которая является действующим чемпионом мира. Помимо них, на пяти чемпионатах мира сыграли также мексиканцы Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо, Рафаэль Маркес и немец Лотар Маттеус.
В итоговый состав чемпионов Европы 2016 года вошли 27 игроков: вратари - Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон", Англия), Руй Силва ("Спортинг"), Рикарду Велью ("Генчлербирлиги", Турция);
защитники - Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед", Англия), Матеуш Нунеш, Рубен Диаш (оба - "Манчестер Сити", Англия), Нельсон Семеду ("Фенербахче", Турция), Жуан Канселу ("Барселона", Испания), Нуну Мендеш ("ПСЖ", Франция), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Ренату Вейга ("Вильярреал", Испания), Томаш Араужу ("Бенфика");
полузащитники - Рубен Невеш ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Самуэл Кошта ("Мальорка", Испания), Жуан Невеш, Витинья ("ПСЖ"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
нападающие - Роналду, Жуан Феликс (оба - "Аль-Хиляль"), Франсишку Тринкан ("Спортинг"), Франсишку Консейсан ("Ювентус", Италия), Педру Нету ("Челси", Англия), Рафаэл Леау ("Милан", Италия), Гонсалу Гедеш ("Реал Сосьедад", Испания), Гонсалу Рамуш ("ПСЖ").
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе К сборная Португалии сыграет с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.
Игроки "Зенита" отреагировали на вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026
