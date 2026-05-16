"Родина" выиграла Первую лигу, "Черноморец" вылетел
15:01 16.05.2026
"Родина" выиграла Первую лигу, "Черноморец" вылетел

"Родина" разгромила "Арсенал" и стала победителем футбольной Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московская «Родина» стала победителем футбольной Первой лиги сезона-2025/26.
  • «Родина» одержала победу над тульским «Арсеналом» в последнем туре Первой лиги со счетом 4:1.
  • По итогам турнира Первую лигу покинули новороссийский «Черноморец», саратовский «Сокол» и «Чайка» из села Песчанокопское.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московская "Родина" стала победителем футбольной Первой лиги сезона-2025/26.
В субботу "Родина" одержала победу над тульским "Арсеналом" в последнем, 34-м туре Первой лиги. Встреча в Туле завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Артем Максименко (19-я и 40-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, также отличились Иван Тимошенко (15) и Солтмурад Бакаев (50). У "Арсенала" отличился Максим Максимов (51).
16 мая 2026 • начало в 13:00
Завершен
Арсенал Тула
1 : 4
Родина
51‎’‎ • Максим Максимов
15‎’‎ • Иван Тимошенко
19‎’‎ • Артем Максименко
41‎’‎ • Артем Максименко (П)
49‎’‎ • Солтмурад Бакаев
"Родина", набрав 68 очков, заняла первое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона российского футбола, опередив по статистике личных встреч воронежский "Факел" с аналогичным количеством очков. "Арсенал" с 39 баллами расположился на 13-й строчке.
"Родина", основанная в 2015 году российским предпринимателем Сергеем Ломакиным, впервые в своей истории стала победителем Первой лиги. Команда выступает на профессиональном уровне с 2019 года. Ранее "Родина" и "Факел" вышли в высший дивизион чемпионата России.
По итогам турнира Первую лигу покинули новороссийский "Черноморец", саратовский "Сокол" и "Чайка" из села Песчанокопское (Ростовская область).
Результаты других матчей дня:
"Волга" (Ульяновск) - "Факел" - 0:3;
"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Сокол" - 0:1;
"Ротор" (Волгоград) - "Чайка" - 5:0;
"Спартак" (Кострома) - "Уфа" - 0:1;
"Челябинск" - "Шинник" (Ярославль) - 2:2;
"Черноморец" - "Урал" (Екатеринбург) - 2:1.
