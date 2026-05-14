"Манчестер Сити" обыграл "Кристал Пэлас" и приблизился к "Арсеналу" - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
00:19 14.05.2026 (обновлено: 07:08 14.05.2026)
"Манчестер Сити" обыграл "Кристал Пэлас" и приблизился к "Арсеналу"

"Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

© Фото : соцсети ФК "Манчестер Сити"
Антуан Семеньо
© Фото : соцсети ФК "Манчестер Сити"
Антуан Семеньо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче перенесенного 31-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 3:0.
  • Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден достиг отметки в 101 результативное действие за карьеру в Английской премьер-лиге.
  • «Манчестер Сити» набрал 77 очков и отстает от лидирующего в турнирной таблице АПЛ «Арсенала» на два очка за два тура до конца чемпионата.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче перенесенного 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Антуан Семеньо (32-я минута), Омар Мармуш (40) и Савиньо (84).
Английская премьер-лига (АПЛ)
13 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Манчестер Сити
3 : 0
Кристал Пэлас
32‎’‎ • Антуан Семеньо
(Фил Фоден)
40‎’‎ • Омар Мармуш
(Фил Фоден)
84‎’‎ • Савио
(Райан Шерки)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден записал на свой счет две результативные передачи и достиг отметки в 101 результативное действие (68 голов + 33 передачи) за карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ), проведя 223 матча. 25-летний хавбек стал третьим игроком в истории чемпионата Англии, которому удалось оформить более 100 очков по системе "гол+пас" без пенальти. Ранее это удавалось Габриэлю Агбонлахору (110) и Дэмиену Даффу (101).
"Манчестер Сити" набрал 77 очков и отстает от лидирующего в турнирной таблице АПЛ "Арсенала" на два очка за два тура до конца чемпионата. "Кристал Пэлас" (44) располагается на 15-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" 19 мая на выезде сыграет против "Борнмута", "Кристал Пэлас" двумя днями ранее в гостях встретится с "Брентфордом".
ФутболСпортАнглияМанчестерАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Омар МармушМанчестер СитиАрсенал (Лондон)Кристал Пэлас
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
