"Манчестер Сити" обыграл "Кристал Пэлас" и приблизился к "Арсеналу"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче перенесенного 31-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 3:0.
- Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден достиг отметки в 101 результативное действие за карьеру в Английской премьер-лиге.
- «Манчестер Сити» набрал 77 очков и отстает от лидирующего в турнирной таблице АПЛ «Арсенала» на два очка за два тура до конца чемпионата.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче перенесенного 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Антуан Семеньо (32-я минута), Омар Мармуш (40) и Савиньо (84).
13 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
32’ • Антуан Семеньо
40’ • Омар Мармуш
84’ • Савио
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден записал на свой счет две результативные передачи и достиг отметки в 101 результативное действие (68 голов + 33 передачи) за карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ), проведя 223 матча. 25-летний хавбек стал третьим игроком в истории чемпионата Англии, которому удалось оформить более 100 очков по системе "гол+пас" без пенальти. Ранее это удавалось Габриэлю Агбонлахору (110) и Дэмиену Даффу (101).
"Манчестер Сити" набрал 77 очков и отстает от лидирующего в турнирной таблице АПЛ "Арсенала" на два очка за два тура до конца чемпионата. "Кристал Пэлас" (44) располагается на 15-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" 19 мая на выезде сыграет против "Борнмута", "Кристал Пэлас" двумя днями ранее в гостях встретится с "Брентфордом".