Рейтинг@Mail.ru
АПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:34 14.05.2026
АПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона

Артета и Гвардиола претендуют на премию лучшему тренеру сезона в АПЛ

© Соцсети ФК "Арсенал"Микель Артета
Микель Артета - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Соцсети ФК "Арсенал"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Микель Артета из «Арсенала» и Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» вошли в число номинантов премии лучшему тренеру сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).
  • В список номинантов также вошли Кит Эндрюс («Брентфорд»), Майкл Каррик («Манчестер Юнайтед»), Андони Ираола («Борнмут») и Режис Ле Бри («Сандерленд»).
  • Победитель определится путем голосования болельщиков и экспертов.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Микель Артета из "Арсенала" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" вошли в число номинантов премии лучшему тренеру сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщается на сайте турнира.
Помимо двух испанцев, команды которых борются за чемпионство, в список вошли Кит Эндрюс ("Брентфорд"), Майкл Каррик ("Манчестер Юнайтед"), Андони Ираола ("Борнмут") и Режис Ле Бри ("Сандерленд").
Победитель определится путем голосования болельщиков и экспертов.
Лучшим тренером прошлого сезона был признан возглавляющий "Ливерпуль" Арне Слот. Среди номинантов текущего сезона пять раз награду брал Гвардиола. Наибольшее количество раз обладателем становился сэр Алекс Фергюсон (10), тренировавший "Манчестер Юнайтед".
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Власти Южной Кореи одобрили визит футболисток из КНДР
Вчера, 14:10
 
ФутболМикель АртетаКит ЭндрюсМайкл КаррикХосеп ГвардиолаАндони ИраолаАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Манчестер ЮнайтедАрсенал (Лондон)Манчестер СитиБрентфордБорнмутСандерленд
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала