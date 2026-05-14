АПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Микель Артета из "Арсенала" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" вошли в число номинантов премии лучшему тренеру сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщается на сайте турнира.
Помимо двух испанцев, команды которых борются за чемпионство, в список вошли Кит Эндрюс ("Брентфорд"), Майкл Каррик ("Манчестер Юнайтед"), Андони Ираола ("Борнмут") и Режис Ле Бри ("Сандерленд").
Победитель определится путем голосования болельщиков и экспертов.
Лучшим тренером прошлого сезона был признан возглавляющий "Ливерпуль" Арне Слот. Среди номинантов текущего сезона пять раз награду брал Гвардиола. Наибольшее количество раз обладателем становился сэр Алекс Фергюсон (10), тренировавший "Манчестер Юнайтед".