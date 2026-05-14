АПЛ назвала претендентов на приз лучшему футболисту сезона

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Английская премьер-лига (АПЛ) в соцсети X опубликовала список номинантов награды лучшему футболисту по итогам сезона-2025/26.
В число претендентов вошли нападающие "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и Антуан Семеньо, а также защитник Габриэл Магальяйнс, вратарь Давид Райя и полузащитник Деклан Райс из лондонского "Арсенала", полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, полузащитник "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт и форвард "Брентфорда" Игор Тиаго.
Победитель определится путем голосования болельщиков и экспертов.
В прошлом сезоне лучшим игроком АПЛ был признан нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.