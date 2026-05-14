Рейтинг@Mail.ru
АПЛ назвала претендентов на приз лучшему футболисту сезона - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:58 14.05.2026
АПЛ назвала претендентов на приз лучшему футболисту сезона

Холанд и Фернандеш вошли в число претендентов на приз лучшему футболисту АПЛ

© пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш в матче АПЛ
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш в матче АПЛ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Английская премьер-лига опубликовала список номинантов на награду лучшему футболисту по итогам сезона-2025/26.
  • В число претендентов вошли Эрлинг Холанд, Антуан Семеньо, Габриэл Магальяйнс, Давид Райя, Деклан Райс, Бруну Фернандеш, Морган Гиббс-Уайт и Игор Тиаго.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Английская премьер-лига (АПЛ) в соцсети X опубликовала список номинантов награды лучшему футболисту по итогам сезона-2025/26.
В число претендентов вошли нападающие "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и Антуан Семеньо, а также защитник Габриэл Магальяйнс, вратарь Давид Райя и полузащитник Деклан Райс из лондонского "Арсенала", полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, полузащитник "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт и форвард "Брентфорда" Игор Тиаго.
Победитель определится путем голосования болельщиков и экспертов.
В прошлом сезоне лучшим игроком АПЛ был признан нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.
Антуан Семеньо - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Манчестер Сити" обыграл "Кристал Пэлас" и приблизился к "Арсеналу"
Вчера, 00:19
 
ФутболСпортЭрлинг ХоландГабриэл МагальяйнсДеклан РайсМанчестер СитиАрсенал (Лондон)Манчестер ЮнайтедАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала