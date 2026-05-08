В следующем сезоне Лиги чемпионов пять команд представят чемпионат Испании

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пять команд из чемпионата Испании по футболу примут участие в Лиге чемпионов в сезоне-2026/27.
В четверг "Райо Вальекано" в гостях обыграл французский "Страсбур" и вышел в финал Лиги конференций, где сыграет с английским клубом "Кристал Пэлас". Испания гарантировала себе место в первой двойке таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона, в связи с чем пятая команда чемпионата получит право выступить в главном европейском турнире. Ранее пятую путевку в Лигу чемпионов также завоевали клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).