В следующем сезоне Лиги чемпионов пять команд представят чемпионат Испании - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
00:48 08.05.2026 (обновлено: 00:49 08.05.2026)
В следующем сезоне Лиги чемпионов пять команд представят чемпионат Испании

  • В сезоне-2026/27 пять команд из чемпионата Испании по футболу примут участие в Лиге чемпионов.
  • Испания гарантировала себе место в первой двойке таблицы коэффициентов УЕФА по итогам сезона, поэтому пятая команда чемпионата получит право выступить в Лиге чемпионов.
  • На данный момент место в Лиге чемпионов на следующий сезон себе обеспечили «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико».
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пять команд из чемпионата Испании по футболу примут участие в Лиге чемпионов в сезоне-2026/27.
В четверг "Райо Вальекано" в гостях обыграл французский "Страсбур" и вышел в финал Лиги конференций, где сыграет с английским клубом "Кристал Пэлас". Испания гарантировала себе место в первой двойке таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона, в связи с чем пятая команда чемпионата получит право выступить в главном европейском турнире. Ранее пятую путевку в Лигу чемпионов также завоевали клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).
За четыре тура до завершения чемпионата Испании место в Лиге чемпионов на следующий сезон себе обеспечили "Барселона" (88 очков), "Реал" (77), "Вильярреал" (68) и "Атлетико" (63). Далее располагаются "Бетис" (53) и "Сельта" (47).
"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" стали финалистами Лиги конференций
