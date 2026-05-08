Гвардиолу признали лучшим тренером АПЛ в апреле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером Английской премьер-лиги в апреле.
- Команда Гвардиолы выиграла все три матча месяца, обыграв в том числе конкурента за чемпионство — лондонский "Арсенал".
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Возглавляющий "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) в апреле, сообщается на сайте футбольного турнира.
Команда испанского специалиста выиграла все три матча месяца, обыграв в том числе конкурента за чемпионство - лондонский "Арсенал" (2:1). Также "горожане" победили столичный "Челси" (3:0) и "Бёрнли" (1:0). Гвардиола стал обладателем награды второй раз в сезоне и 13-й - в карьере. Большее количество раз лучшим тренером месяца становились лишь Арсен Венгер ("Арсенал", 15 раз) и Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед", 27).
Четыре клуба Первой лиги получили лицензии РФС
Вчера, 11:31
Помимо испанца, на награду претендовали Нуну Эшпириту Санту ("Вест Хэм"), Даниэль Фарке ("Лидс"), Фабиан Хюрцелер ("Брайтон"), Андони Ираола ("Борнмут"), Витор Перейра ("Ноттингем Форест") и Арне Слот ("Ливерпуль").
Лучшим игроком апреля стал полузащитник Морган Гиббс-Уайт. В трех играх месяца капитан "Ноттингем Форест" отметился четырьмя голами и одной результативной передачей и впервые стал лауреатом награды. На его счету хет-трик в ворота "Бёрнли" (4:1), а также забитый мяч и голевая передача в игре с "Сандерлендом" (5:0).
Также на награду претендовали Джаррод Боуэн, Константинос Мавропанос (оба - "Вест Хэм"), Райан Шерки и Нико О'Райлли (оба - "Манчестер Сити"), Паскаль Грос ("Брайтон"), Ноа Окафор ("Лидс") и Алекс Скотт ("Борнмут").