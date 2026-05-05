"Манчестер Сити" ушел от поражения в матче с "Эвертоном"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 3:3.
- «Манчестер Сити» избежал первого поражения в Английской премьер-лиге с 17 января и продлил беспроигрышную серию до 12 матчей.
- «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 5 очков от «Арсенала».
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с ливерпульским "Эвертоном" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:3. В составе победителей дубль оформил Тьерно Барри (68-я и 81-я минуты), также мяч забил Джейк О'Брайен (73). У "Сити" дважды отличился Жереми Доку (43, 90+7), еще один гол в активе Эрлинга Холанда (83).
68’ • Thierno Barry
73’ • Jake O'Brien
81’ • Thierno Barry
43’ • Жереми Доку
83’ • Эрлинг Холанд
90’ • Жереми Доку
"Манчестер Сити" едва не потерпел первое поражение в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 17 января. Тогда команда уступила на выезде "Манчестер Юнайтед" (0:2). Беспроигрышная серия клуба Хосепа Гвардиолы составляет 12 матчей. "Эвертон" прервал серию из восьми домашних поражений в играх против "Манчестер Сити" в чемпионате.
"Манчестер Сити" (71 очко) занимает второе место в турнирной таблице и на 5 очков отстает от лондонского "Арсенала", проведя на один матч меньше. "Эвертон" (48) располагается на десятой строчке.
В следующем туре "Манчестер Сити" примет "Брентфорд" 9 мая, днем позже "Эвертон" в гостях сыграет с лондонским "Кристал Пэлас".