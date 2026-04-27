"Тоттенхэм" раскрыл подробности травмы, лишившей игрока ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
11:52 27.04.2026 (обновлено: 11:57 27.04.2026)
"Тоттенхэм" раскрыл подробности травмы, лишившей игрока ЧМ-2026

"Тоттенхэм": Симонс получил разрыв крестообразной связки

© REUTERS / Jason CairnduffПолузащитник английского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Хави Симонс во время матча премьер-лиги против "Вулверхэмптона"
  • У футболиста "Тоттенхэма" и сборной Нидерландов Хави Симонса диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена.
  • Травму он получил во время матча чемпионата Англии против "Вулверхэмптона".
  • В ближайшие недели игрок перенесет операцию и начнет реабилитацию.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Английский "Тоттенхэм" на своем официальном сайте подтвердил разрыв крестообразной связки у футболиста лондонского клуба и сборной Нидерландов Хави Симонса.
Ранее сам полузащитник сообщил, что пропустит чемпионат мира из-за травмы. Симонс получил повреждение в субботу в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" (1:0). Как сообщил журналист Фабрицио Романо, у игрока выявлен разрыв крестообразной связки колена.
Английская премьер-лига (АПЛ)
25 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Вулверхэмптон
0 : 1
Тоттенхэм
82‎’‎ • Жуан Палинья
(Ришарлисон)
"Мы подтверждаем, что у Хави Симонса разрыв передней крестообразной связки правого колена. 23-летний футболист получил травму во втором тайме матча премьер-лиги против "Вулверхэмптона" в субботу. Хави перенесет операцию в ближайшие недели, после чего начнет реабилитацию под руководством нашей медицинской команды", - говорится в сообщении.
Симонс перешел в "Тоттенхэм" в августе из немецкого "Лейпцига" и с тех пор провел за лондонцев 41 матч и забил пять мячей. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 65 миллионов евро. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса.
