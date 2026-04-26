"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в Ла Лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
- Встреча завершилась со счетом 3:3.
- Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, на выезде сыграл вничью с "Райо Вальекано" в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
26 апреля 2026 • начало в 15:00
Завершен
30’ • Серхио Камельо
84’ • Флориан Лежен
90’ • Александр Журавски
(Педро Диас)
22’ • Микель Ойарсабаль
63’ • Орри Оскарссон
76’ • Микель Ойарсабаль (П)
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:3. В составе гостей дубль оформил Микель Оярсабаль (22-я и 76-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, также отличился Орри Оускарссон (63). У "Райо Вальекано" голами отметились Серхио Камельо (30), Флорьян Лежен (84) и Алемао (90+9).
