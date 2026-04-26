"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 26.04.2026
17:22 26.04.2026 (обновлено: 17:25 26.04.2026)
"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в Ла Лиге

"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в Ла Лиге со счетом 3:3

Полузащитник "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль. Архивное фото
  • "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
  • Встреча завершилась со счетом 3:3.
  • Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Реал Сосьедад", за который выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, на выезде сыграл вничью с "Райо Вальекано" в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
26 апреля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Райо Вальекано
3 : 3
Реал Сосьедад
30‎’‎ • Серхио Камельо
84‎’‎ • Флориан Лежен
90‎’‎ • Александр Журавски
(Педро Диас)
22‎’‎ • Микель Ойарсабаль
(Андер Барренечеа)
63‎’‎ • Орри Оскарссон
(Серхио Гомес)
76‎’‎ • Микель Ойарсабаль (П)
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:3. В составе гостей дубль оформил Микель Оярсабаль (22-я и 76-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, также отличился Орри Оускарссон (63). У "Райо Вальекано" голами отметились Серхио Камельо (30), Флорьян Лежен (84) и Алемао (90+9).
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.
"Райо Вальекано" (39 очков) идет на 11-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" (43) располагается на восьмой позиции. В следующем туре "Реал Сосьедад" 4 мая на выезде сыграет с "Севильей", а "Райо Вальекано" днем ранее в гостях встретится с "Хетафе".
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
