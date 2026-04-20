"Вулверхэмптон" досрочно вылетел из АПЛ - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
23:58 20.04.2026

"Вулверхэмптон" досрочно вылетел из АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Вулверхэмптон» стал первой командой, которая потеряла шансы остаться в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу на следующий сезон.
  • «Вест Хэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 33-го тура АПЛ со счетом 0:0, что позволило «Вест Хэму» набрать достаточное количество очков и оторваться от «Вулверхэмптона».
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Вулверхэмптон" стал первой командой, потерявшей шансы остаться в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу на следующий сезон.
В понедельник "Вест Хэм" в гостях сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 0:0.
У "Вест Хэма", занимающего позволяющее остаться в элите английского футбола 17-е место, стало 33 очка, что сделало "молотобойцев" недосягаемыми для замыкающего с 17 баллами турнирную таблицу "Вулверхэмптона". "Кристал Пэлас", набрав 43 очка, идет 13-м.
"Вулверхэмптон" покинет АПЛ впервые с 2018 года. "Волки" являются трехкратными чемпионами Англии.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Сафонов: хотелось бы более комфортный запас очков в Лиге 1, но что есть
