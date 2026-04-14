"Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Лидсу" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
00:00 14.04.2026 (обновлено: 00:17 14.04.2026)
"Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Лидсу" в матче АПЛ

Футболист "Манчестер Юнайтед" Каземиро. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Лидсу" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Ноа Окафор (5-я и 29-я минуты). У "Юнайтед" отличился Каземиро (69).
Английская премьер-лига (АПЛ)
13 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Лидс
69‎’‎ • Каземиро
(Бруну Фернандеш)
05‎’‎ • Ноа Окафор
29‎’‎ • Ноа Окафор
(Бренден Ааронсон)
На 56-й минуте с поля был удален защитник "красных дьяволов" Лисандро Мартинес. Футболист получил прямую красную карточку за то, что потянул за волосы нападающего "Лидса" Доминика Калверта-Льюина во время борьбы за мяч.
"Манчестер Юнайтед" (55 очков) занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Лидс" (36) располагается на 15-й строчке. Команда прервала серию из шести матчей без побед в чемпионате.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 18 апреля на выезде сыграет с лондонским "Челси", "Лидс" в тот же день примет "Вулверхэмптон".
