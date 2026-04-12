Ловчев назвал главные проблемы "Спартака"
15:55 12.04.2026
Ловчев назвал главные проблемы "Спартака"

Евгений Ловчев. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что проблемными позициями в команде являются голкипер и линия защиты, в последний раз взаимодействия в обороне были четко отработаны, когда играл серб Неманья Видич.
Защитник выступал за "Спартак" в 2004-2006 годах, позднее он продолжил карьеру в английском "Манчестере Юнайтед" и итальянском "Интере". В январе команду возглавил испанский тренер Хуан Карлос Карседо.
Матвей Лукин (ЦСКА) и Матвей Кисляк (ЦСКА) - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
ЦСКА сообщил о характере травмы Лукина
Вчера, 13:27
"Пока о каких-то изменениях в игре "Спартака" с приходом нового тренера говорить особенно нечего. Он и игроки только притираются друг к другу. Но после того, как они получили пять мячей от "Динамо", я увидел, что команда стала построже играть в обороне. А это "Спартаку" как раз и нужно, потому что главная проблема – оборона и вратарь. Надо увидеть это и кого-то взять. Я хорошую оборону видел, только когда пришел Видич. Он великий игрок, сам тогда расставил всех защитников и научил их. "Спартаку" надо укрепить оборону. Потому что каждый стандарт – это полгола в ворота "Спартака", - сказал Ловчев.
"А в нападении собраны довольно-таки приличные игроки. Сейчас выиграли у "Зенита" (в матче Кубка России), и то, что до этого выиграли два матча (в чемпионате страны), это хорошо. Стало полегче, потому что если бы проиграли, то на этого тренера многие сразу бы окрысились. А ведь великий тренер Бесков сказал: "Мне нужно полгода, чтобы создать команду". Дайте человеку поработать, а потом увидите, хороший он тренер или нет", - добавил собеседник агентства.
"Спартак" в 23 турах набрал 41 очко и занимает шестое место в таблице чемпионата. Лидирует "Краснодар" (52).
Евгений Латышонок - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Малафеев поддержал Латышонка
Вчера, 12:12
 
ФутболСпортНеманья ВидичЕвгений ЛовчевКарлос КарседоМанчестер ЮнайтедСпартак МоскваИнтерКубок России по футболу
 
