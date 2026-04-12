"Интер" нанес поражение "Комо" в матче Серии А, отыгравшись с 0:2

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:43 12.04.2026
"Интер" нанес поражение "Комо" в матче чемпионата Италии, отыгравшись с 0:2

© Фото : Соцсети "Интера"Футболисты "Интера"
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Фото : Соцсети "Интера"
Футболисты "Интера". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Миланский "Интер" на выезде обыграл "Комо" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Комо и завершилась победой миланцев со счетом 4:3. "Комо" вел в счете 2:0 после того, как мячи забили Алекс Валье Гомес (36-я минута) и Нико Пас (45). Волевую победу "Интеру" принесли оформившие по дублю Маркюс Тюрам (45+1, 49) и Дензел Дюмфрис (58, 72). Последний мяч в игре забил полузащитник команды хозяев Люка да Кунья (89).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
12 апреля 2026 • начало в 21:45
Завершен
Комо
3 : 4
Интер М
36‎’‎ • Алекс Валле
45‎’‎ • Николас Пас
(Жан Бутес)
89‎’‎ • Люка да Кунья (П)
45‎’‎ • Маркус Тюрам
(Николо Барелла)
49‎’‎ • Маркус Тюрам
58‎’‎ • Дензел Дюмфрис
(Хакан Чалханоглу)
72‎’‎ • Дензел Дюмфрис
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" (75 очков) упрочил лидерство в Серии A и увеличил отрыв от занимающего вторую строчку "Наполи" (66). "Комо" (58) занимает пятое место. Команда прервала серию без поражений, которая насчитывала семь игр.
В следующем туре "Интер" примет "Кальяри" 17 апреля, а "Комо" в тот же день в гостях сыграет с "Сассуоло".
ФутболСпортДензел ДюмфрисЛюка да КуньяМаркюс ТюрамИнтерКомоНаполиСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    13.04 17:00
    К. Норри
    С. Вавринка
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 19:45
    Факел
    Родина
  • Футбол
    13.04 21:45
    Фиорентина
    Лацио
  • Футбол
    13.04 22:00
    Леванте
    Хетафе
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала