"Интер" нанес поражение "Комо" в матче Серии А, отыгравшись с 0:2

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Миланский "Интер" на выезде обыграл "Комо" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Комо и завершилась победой миланцев со счетом 4:3. "Комо" вел в счете 2:0 после того, как мячи забили Алекс Валье Гомес (36-я минута) и Нико Пас (45). Волевую победу "Интеру" принесли оформившие по дублю Маркюс Тюрам (45+1, 49) и Дензел Дюмфрис (58, 72). Последний мяч в игре забил полузащитник команды хозяев Люка да Кунья (89).
"Интер" (75 очков) упрочил лидерство в Серии A и увеличил отрыв от занимающего вторую строчку "Наполи" (66). "Комо" (58) занимает пятое место. Команда прервала серию без поражений, которая насчитывала семь игр.