"Реал" провалил очередной матч в чемпионате Испании

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Жироной" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Федерико Вальверде (51-я минута), в составе гостей гол забил Тома Лемар (62).
Идущий вторым в таблице "Реал" набрал 70 очков и гарантировал себе участие в основном этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне, оторвавшись за восемь туров до конца чемпионата от располагающегося на пятой строчке "Бетиса" на 25 очков. Лидирует "Барселона" (75), "Жирона" (38) идет 12-й.
10 апреля 2026 • начало в 22:00
51’ • Федерико Вальверде
(Браим Диас)
62’ • Тома Лемар
(Арнау Мартинес)