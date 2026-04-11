Лидер АПЛ "Арсенал" сенсационно уступил "Борнмуту"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Борнмут" обыграл "Арсенал" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Эли Жуниор Крупи (17-я минута) и Алекс Скотт (74). У "Арсенала" пенальти реализовал Виктор Дьёкереш (35).
"Арсенал" прервал беспроигрышную серию из восьми матчей в чемпионате, в последний раз команда терпела поражение 25 января в игре с "Манчестер Юнайтед" (2:3). "Канониры" с 70 очками продолжают лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Борнмут", набрав 45 очков, занимает девятое место.
В следующем туре "Арсенал" 19 апреля сыграет в гостях с "Манчестер Сити", "Борнмут" днем ранее на выезде встретится с "Ньюкаслом".