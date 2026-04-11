16:31 11.04.2026 (обновлено: 16:45 11.04.2026)
Лидер АПЛ "Арсенал" сенсационно уступил "Борнмуту"

"Арсенал" уступил "Борнмуту", потерпев первое поражение в АПЛ с января

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Борнмут" обыграл "Арсенал" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Эли Жуниор Крупи (17-я минута) и Алекс Скотт (74). У "Арсенала" пенальти реализовал Виктор Дьёкереш (35).
Английская премьер-лига (АПЛ)
11 апреля 2026 • начало в 14:30
Завершен
Арсенал
1 : 2
Борнмут
35‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
17‎’‎ • Eli Junior Kroupi
74‎’‎ • Алекс Скотт
(Эванилсон)
"Арсенал" прервал беспроигрышную серию из восьми матчей в чемпионате, в последний раз команда терпела поражение 25 января в игре с "Манчестер Юнайтед" (2:3). "Канониры" с 70 очками продолжают лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Борнмут", набрав 45 очков, занимает девятое место.
В следующем туре "Арсенал" 19 апреля сыграет в гостях с "Манчестер Сити", "Борнмут" днем ранее на выезде встретится с "Ньюкаслом".
Болельщики Вест Хэма - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Тоттенхэм" опустился в зону вылета из АПЛ после победы "Вест Хэма"
Вчера, 00:07
 
