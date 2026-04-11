Рейтинг@Mail.ru
"Тоттенхэм" опустился в зону вылета из АПЛ после победы "Вест Хэма"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:07 11.04.2026 (обновлено: 00:11 11.04.2026)
"Тоттенхэм" опустился в зону вылета из АПЛ после победы "Вест Хэма"

"Вест Хэм" опередил "Тоттенхэм" и покинул зону вылета из АПЛ

© пресс-служба клуба "Вест Хэм"Болельщики "Вест Хэма"
Болельщики Вест Хэма - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© пресс-служба клуба "Вест Хэм"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лондонский "Вест Хэм" обыграл "Вулверхэмптон" в 32-м туре чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, голы забили Константинос Мавропанос (42-я и 83-я минуты) и Валентин Кастельянос (66, 68).
"Вест Хэм" опередил "Тоттенхэм" и покинул зону вылета, команда с 32 очками занимает 17-е место. "Вулверхэмптон" (17 очков) идет на последней, 20-й строчке.
Английская премьер-лига (АПЛ)
10 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Вест Хэм
4 : 0
Вулверхэмптон
42‎’‎ • Константинос Мавропанос
(Джеррод Боуэн)
66‎’‎ • Валентин Кастельянос
(Пабло)
68‎’‎ • Валентин Кастельянос
(Джеррод Боуэн)
83‎’‎ • Константинос Мавропанос
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортКонстантинос МавропаносТоттенхэм ХотспурВулверхэмптонВест Хэм Юнайтед
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала