"Тоттенхэм" опустился в зону вылета из АПЛ после победы "Вест Хэма"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лондонский "Вест Хэм" обыграл "Вулверхэмптон" в 32-м туре чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, голы забили Константинос Мавропанос (42-я и 83-я минуты) и Валентин Кастельянос (66, 68).
"Вест Хэм" опередил "Тоттенхэм" и покинул зону вылета, команда с 32 очками занимает 17-е место. "Вулверхэмптон" (17 очков) идет на последней, 20-й строчке.
10 апреля 2026 • начало в 22:00
