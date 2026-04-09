"Зенит" в матче со "Спартаком" не выглядел лидером, считает Ловчев

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Петербургский "Зенит" в матче полуфинала пути регионов Кубка России с московским "Спартаком" не выглядел командой, которая является безоговорочным лидером, а "красно-белые" тем более, обе команды ничего не показали, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе столичного клуба Евгений Ловчев.

"Как говорил Николай Петрович (Старостин): самое красивое в игре – счет на табло. Это и было самым красивым в этой игре. Сама игра не соответствовала силе игроков обеих команд. Понятно, что одни в первенстве лидируют, другие отстают, но вышли обе команды, которые ничего не показали. Это нарекли битвой двух столиц, но мы этого не увидели. "Зенит" не выглядит сейчас командой, которая выйдет на поле и победит, а "Спартак" тем более. Все надеялись увидеть продолжение второго тайма с " Локомотивом ", когда "Спартак" напомнил себя лучшего", - сказал Ловчев

"Спартаковцы в последнее время меняют тренеров, пытаются вернуться на круги своя, когда они были законодателями моды и выигрывали. Это кубковый матч, и надо вспомнить, что во все времена "Спартак" считался кубковой командой. Все преимущество, казалось бы, должно было быть у "Зенита", но нет. Обе команды побаивались друг друга, создали минимум моментов", - отметил собеседник агентства.

На 44-й минуте матча с "Зенитом" полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко не реализовал пенальти.