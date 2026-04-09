Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" в матче со "Спартаком" не выглядел лидером, считает Ловчев
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:15 09.04.2026
"Зенит" в матче со "Спартаком" не выглядел лидером, считает Ловчев

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕвгений Ловчев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Евгений Ловчев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Петербургский "Зенит" в матче полуфинала пути регионов Кубка России с московским "Спартаком" не выглядел командой, которая является безоговорочным лидером, а "красно-белые" тем более, обе команды ничего не показали, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе столичного клуба Евгений Ловчев.
В среду в Санкт-Петербурге "Спартак" обыграл "Зенит" в серии пенальти и вышел в финал пути регионов Кубка России.
Кубок России по футболу
08 апреля 2026 • начало в 20:45
Закончен (П)
Зенит
0 : 16:7
Спартак Москва
91‎’‎ • Максим Глушенков (П)
91‎’‎ • Александр Соболев (П)
91‎’‎ • Джонатан (П)
91‎’‎ • Игорь Дивеев (П)
91‎’‎ • Нуралы Алип (П)
91‎’‎ • Дуглас Сантос (П)
91‎’‎ • Александр Джику (П)
91‎’‎ • Наиль Умяров (П)
91‎’‎ • Жедсон Фернандеш (П)
91‎’‎ • Маркиньос (П)
91‎’‎ • Кристофер Мартинс (П)
91‎’‎ • Игорь Дмитриев (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Как говорил Николай Петрович (Старостин): самое красивое в игре – счет на табло. Это и было самым красивым в этой игре. Сама игра не соответствовала силе игроков обеих команд. Понятно, что одни в первенстве лидируют, другие отстают, но вышли обе команды, которые ничего не показали. Это нарекли битвой двух столиц, но мы этого не увидели. "Зенит" не выглядит сейчас командой, которая выйдет на поле и победит, а "Спартак" тем более. Все надеялись увидеть продолжение второго тайма с "Локомотивом", когда "Спартак" напомнил себя лучшего", - сказал Ловчев.
"Спартаковцы в последнее время меняют тренеров, пытаются вернуться на круги своя, когда они были законодателями моды и выигрывали. Это кубковый матч, и надо вспомнить, что во все времена "Спартак" считался кубковой командой. Все преимущество, казалось бы, должно было быть у "Зенита", но нет. Обе команды побаивались друг друга, создали минимум моментов", - отметил собеседник агентства.
На 44-й минуте матча с "Зенитом" полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко не реализовал пенальти.
"Конечно, пенальти - лотерея, но и мастерство. То, что сотворил Барко, – черт знает что. Он просто взял мяч и тихонько катнул вратарю. Но в любом случае это большие нервы, и для "Спартака" с новым тренером, возможно, эта победа важнее, чем для "Зенита", - заключил Ловчев.
ФутболСпортРоссияСанкт-ПетербургЕвгений ЛовчевЭсекьель БаркоКубок России по футболуНикола ПетровичСпартак МоскваЗенитЛокомотив (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала