"Зенит" — это стресс, а он может надоесть": большое интервью Сергея Семака

Как оштрафовали Вендела? И почему не тронули Соболева? Неужели Батракова и Кисляка не будет в Петербурге? Устраивают ли Семаку разносы? Что может заставить его уйти в отставку? Главный тренер "Зенита" ответил на актуальные вопросы РИА Новости, пояснив, почему он против лимита и где место его команды в Лиге чемпионов.

"Абсолютная власть мне не нужна"

— Легендарный Валерий Лобановский утверждал: чемпионская команда живет три сезона, а затем тренеру нужно либо уходить, либо набирать молодых и честолюбивых игроков, чтобы создать из них новый звездный коллектив. Вы выиграли с "Зенитом" шесть титулов РПЛ, но в седьмом сезоне довольствовались серебром.

— Полностью согласен с Лобановским. Даже примеры других российских клубов говорят о том, что чемпионские команды существуют два-три сезона. Невозможно все время выигрывать. Рано или поздно любая чемпионская или победная серия завершается. За время моей работы в "Зените" изменилось многое, прежде всего, футболисты. Кто-то ушел, и это необратимый и безостановочный процесс в футболе. Для меня ничего не поменялось. Просто работаю и стараюсь сделать свою работу хорошо. Иногда получается лучше, иногда хуже.

— Определили ли вы для себя какие-то вехи, после которых нужно будет завершить работу в "Зените"?

— Даже о том, что будет в следующем году или в следующем сезоне, не думаю. Когда завершал карьеру игрока, не строил планы стать главным тренером. Меня вполне устраивала должность ассистента. Прежде чем приступить к какой-то работе, нужно понять, подходит ли она тебе. Когда поступило предложение попробовать себя главным в " Уфе ", решил посмотреть, мое ли это. Увидел и плюсы, и минусы, но в целом понравилось. Вот и продолжаю работать.

— Вы ассистировали нескольким известным зарубежным тренерам. Кто оказал на вас наибольшее влияние?

— Благодарен всем, но наибольшее влияние оказал Лучано Спаллетти . Он и направил меня по тренерской стезе, предложив ассистировать ему в "Зените". Именно совместная работа с итальянским специалистом наложила отпечаток на мою тренерскую карьеру.

— Один из советских хоккеистов, ставший известным российским тренером, как-то произнес: "Глядя на Виктора Васильевича Тихонова, понял, как не нужно тренировать". Был ли в вашей карьере тренер, о котором можно было бы сказать так же?

— Еще игроком ЦСКА довелось немного узнать Тихонова. Результаты, которых он добивался и с клубом, и со сборной, говорят сами за себя. Его методы тренировок многим могли не нравиться, но об этом все судят с позиций сегодняшнего дня. Во времена Тихонова и тренировочный процесс, и взаимоотношения между игроками и тренерами строились по-другому. Ни о ком из тренеров, с которыми доводилось работать в качестве игрока и ассистента, не скажу ничего плохого. А уж тем более — о том, что понял, как не нужно тренировать.

— Был ли в вашей тренерской карьере момент, когда уже были готовы написать заявление об уходе с поста главного тренера "Зенита"?

— Никогда об этом не думал, но всегда готов к подобной ситуации. Руководство клуба в любой момент даже независимо от результатов может отправить тренера в отставку. Не понравился стиль игры команды, какие-то высказывания — и нужно собирать вещи. Не зацикливаюсь на подобном. Нужен —работаю, не нужен — не работаю.

— Если все-таки такой момент наступит, согласитесь ли работать в менее именитом и богатом клубе или займетесь не связанным с футболом бизнесом и посвятите больше времени семье?

— Строить долгосрочные планы — не мое. Возможно, самому надоест постоянно пребывать в условиях стресса, который неизбежен при ставящихся перед "Зенитом" задачах. Работа тренером предполагает их решение. Даже в детском футболе перед тренером они всегда стоят. В другой сфере деятельности себя не пробовал и о том, чтобы попробовать, тоже не задумывался.

— Руководство "Зенита" когда-нибудь устраивало вам публичные разносы?

— Руководство вправе оценивать работу тренера и высказывать все, что о ней думает. Разноса как такового, на эмоциях и в присутствии игроков, руководители "Зенита" себе не позволяют.

— В нынешних реалиях можно лишь гипотетически оценивать шансы "Зенита" в еврокубках. На ваш взгляд, команда могла бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

— При определенном стечении обстоятельств первые пять-шесть клубов РПЛ могли бы успешно выступить в еврокубках. Только, не играя в них, сложно оценить, готовы ли мы сегодня к конкуренции с европейскими командами.

— Вы следили за норвежским "Буде-Глимт", который задолго до начала национального чемпионата вышел в плей-офф Лиги чемпионов, прошел миланский "Интер" и был близок к проходу лиссабонского "Спортинга"?

— Сегодня уровень европейского футбола таков, что любой дерзкий новичок из чемпионатов, не входящих в топ-5, может при определенном стечении обстоятельств пройти сильнейшие команды. Понятно, что "Буде-Глимт" уступает в классе "Интеру" и "Спортингу", но на искусственном поле за Полярным кругом норвежская команда имеет свои преимущества. В выездных матчах сотворить чудо получается не всегда, в чем мы убедились в противостоянии со "Спортингом". Португальцам пройти в следующий круг не помешало даже выездное поражение со счетом 0:3.

— Согласны ли вы с утверждением, что нынешний состав "Зенита" не для РПЛ, а для еврокубков?

— Ведущие российские клубы комплектуются по такому же принципу, что и "Зенит". Возможно, у " Краснодара " обойма основного состава поменьше, но у московских команд тоже фактически по два игрока на каждую позицию.

— У вас очень большой тренерский штаб, намного превышающий по численности тот, что был у Дика Адвоката и Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу. Это требование времени?

— Статистика утверждает, что по количеству тренеров "Зенит" на пятом месте в РПЛ. Если есть такая возможность, то почему бы не использовать опыт и знания тех, кто может помочь в работе? Не буду утверждать, что в тренерском штабе работают только мои друзья и единомышленники. Главное, что это настоящие профессионалы. Безусловно, все помощники должны воспринимать идеи главного тренера, но и по ходу тренировочного процесса, и по ходу матчей принимаю и воспринимаю мнения ассистентов.

— Была ли у вас возможность стать зенитовским Алексом Фергюсоном, совмещая посты главного тренера и генерального менеджера?

— Такого предложения мне не делали, да и сам не стремлюсь к абсолютной власти в клубе. Это просто невозможно. В "Зените" все организовано по-другому, чем в " Манчестер Юнайтед ". Есть спортивный блок, отвечающий за подготовку резервов, селекционный отдел, отслеживающий потенциальных новичков. Как главный тренер участвую во многих процессах в трансферной сфере.

Конечно, есть большие плюсы, когда все рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или как в свое время в российском чемпионате у Олега Ивановича Романцева и Юрия Павловича Семина, Валерия Георгиевича Газзаева и Курбана Бекиевича Бердыева. При таком подходе у главного тренера больше возможностей для управления командой и реализации своих идей. Только ко мне это не относится.

— Можно ли назвать сегодняшний "Зенит" тренерской командой?

— Любую команду можно и нужно называть тренерской. Футболисты играют так, как их тренируют, воплощают на поле идеи тренера. Лучше или хуже, это уже другой вопрос.

— Как вы относитесь к разговорам о том, что с "Зенитом" любой тренер может выиграть чемпионат России?

— Зачем мне их слушать и как-то к ним относиться? Мне важно делать свою работу.

— Кого из зарубежных тренеров вы бы выделили в плане управления командой?

Карло Анчелотти, — Очень нравится работа Хосепа Гвардиолы . Прекрасно понимаю, каково это, на протяжении такого долгого времени работать с топовыми клубами, перед которыми ставятся максимальные задачи. Работа Гвардиолы вызывает у меня неподдельный интерес. Как и других больших тренеров, которые добиваются успехов со своими командами на протяжении многих лет — Жозе Моуринью Луиса Энрике . Это очень разные тренеры, но у всех хотел бы поучиться и почерпнуть все самое лучшее.

"Соболев сам все понимает"

— В "Зените" сейчас практически поровну российских и иностранных футболистов. На каком языке вы ведете тренировочный процесс?

— Когда играл за "ПСЖ", тренировки вели на французском. Волей-неволей приходилось его учить. Переводчиков не было! В "Зените" немного другая ситуация. Есть бразилец Вильям Оливейра, который может все растолковать своим соотечественникам. Испанский и португальский знает начальник команды Илья Горбачев. На командных установках они всегда могут разъяснить нюансы. Российским футболистам и Ване Дркушичу переводить ничего не нужно.

— Бразилец Нино за полтора года сумел выучить русский и даже дает интервью на нем. Почему остальные иностранцы не стремятся к этому?

— Все зависит от человека. Те, кому интересны культура и традиции страны, в которую они приехали играть в футбол, стараются выучить язык. Особенно те, кто связывает с Россией долгосрочные планы. В каких-то странах и клубах в контракты вписывают пункты об обязательном изучении языка. В "Зените" этого нет.

— В последнее время в "Зенит" приходят российские футболисты, которые знают себе цену и позиционируют себя в качестве звезд. Как вы относитесь к высказываниям, а иногда и демаршам тех же Максима Глушенкова и Александра Соболева?

— Футбол —это люди и их эмоции. Не нужно раздувать скандалы из-за каких-то высказываний и даже поступков. Эмоциональные всплески были и будут, от них никуда не деться. Все вопросы, которые периодически возникают, решаем и двигаемся дальше.

— Был ли оштрафован за празднование гола в ворота "Спартака" с использованием маски Соболев, который, заработав ненужную карточку, во втором тайме мог оставить "Зенит" в меньшинстве?

— Сашу не оштрафовали, но беседу с ним провели. Да он и сам все прекрасно понимает.

— В последнее время незаменимым игроком стал Вендел, и впору говорить о венделозависимости "Зенита", как раньше говорили о дзюбазависимости и халкозависимости, а еще раньше — об аршавинозависимости. Почему вы так держитесь за не отличающегося дисциплиной в быту бразильца и выделяете его среди остальных легионеров?

— Не я выделяю, он выделяется своей игрой и той пользой, которую приносит команде. Сейчас уже в меньшей степени. С приходом Джон Джона и прогрессом Педро мы стали менее зависимы от Вендела. Есть варианты, при которых его можно заменить в центральной зоне.

— Вы пошутили, что он не может читать и писать, но посчитать сумму штрафа за опоздание на сборы должен был?

— Жаль, что не все болельщики правильно поняли образность фразы про образование Вендела. Мне тоже несколько странно, что он может запросто расстаться с деньгами. Только все люди разные. Что невозможно для нас с вами, возможно для Вендела. Поверьте, материально наказали его так, что повторять подобный демарш никому не посоветую.

— С учетом очевидного прогресса Педро очень сложно претендовать на место в основе Андрею Мостовому. Не боитесь, что он последует совету своего агента и покинет "Зенит"?

— За последнее время через "Зенит" прошло очень много футболистов, которые приходили кандидатами в национальную сборную, а сейчас не могут даже пробиться в состав далеко не топовых клубов РПЛ. Нужно ли приглашать таких игроков на хорошие в финансовом плане контракты?

— Мы приглашаем тех футболистов, игру которых внимательно отслеживаем и которых можем пригласить. За редчайшим исключением пригласить какого-то системообразующего игрока из стана конкурентов, да еще с российским паспортом, не можем. Разве что " Локомотив " продал Глушенкова, будучи уверенным в замене в лице Алексея Батракова . На момент приглашения в "Зенит" Соболев не всегда попадал в стартовый состав "Спартака". ЦСКА был заинтересован в обмене Игоря Дивеева на Лусиано. Футбол сегодня —это еще и бизнес.

— Тогда почему же "Зенит", имея выгодное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии, не продал Педро?

— Предложение действительно было, но Педро нужен "Зениту". Он вообще востребован на футбольном рынке. Если будут предложения, которые устроят и клуб, и самого игрока, препятствовать его уходу не будем.

— Игроки "Зенита" утверждают, что лидером раздевалки является Вильмар Барриос, который уже семь лет играет в "Зените". Почему же капитанская повязка у Дугласа Сантоса?

— Решение по капитану принимается тренерским штабом. Дуглас — пример абсолютного профессионализма во всем. Согласен, что Барриос —лидер раздевалки, у него есть характер и харизма. Неслучайно он является вице-капитаном "Зенита" и в отсутствии Сантоса выводит команду на поле.

— На презентации сборной в австрийском Леоганге, где команда базировалась во время Евро-2008, хозяева поднесли Хиддинку каравай и рюмку шнапса. Он не хотел пить, но вы на правах капитана посоветовали следовать русскому обычаю. Если сегодня вам, не употребляющему спиртные напитки, предложат это сделать, согласитесь?

— Смотря какое будет мероприятие и какой объем предложенного напитка. Добрые жесты организаторов нужно принимать, даже если в чем-то придется отступить от своих принципов.

"Клубы РПЛ станут слабее при новом лимите"

— Вы достаточно часто критикуете предложения министра спорта Михаила Дегтярева по ужесточению лимита на легионеров. Не боитесь, что это может каким-то образом негативно сказаться на вас и на "Зените"?

— Давайте будем точны в формулировках. Я не критикую министра и его решения, а высказываю свое мнение по тому или иному вопросу. Если принимается новый лимит на легионеров, нужно понимать, зачем это делается. Для начала задуматься над ответом на этот вопрос, а потом принимать какие-то меры, которые регулируют развитие российского футбола. Клубы после его принятия станут слабее, и это вам скажет любой работающий в РПЛ тренер.

Мы уже проходили разные варианты ограничений на зарубежных игроков. Помогло это развитию российских игроков? Нет, не помогло. Мешает ли присутствие иностранных футболистов появлению новых звезд отечественного футбола? Появились же в последнее время Батраков, Матвей Кисляк Станислав Агкацев . Сейчас РПЛ — очень конкурентоспособная лига, а вот новый лимит вряд ли сделает ее сильнее.

— В московских клубах и "Краснодаре", которые конкурируют с "Зенитом" в РПЛ, регулярно появляются в основе собственные воспитанники. Да и в "Зените" получивший шанс Даниил Кондаков картины на поле не испортил. До серьезной травмы приятное впечатление производил Вадим Шилов. Почему все-таки вы не до конца доверяете воспитанникам академии, которая, как утверждает курирующий молодежный проект "Зенита" Андрей Аршавин, работает весьма продуктивно?

— Продуктивность работы академии не определяется количеством выпускников, играющих только за "Зенит". Посмотрите, сколько футболистов из зенитовской академии сейчас в РПЛ, и сомнений в том, что она работает хорошо, не останется. Только, чтобы быть конкурентоспособным в борьбе за место в нашей команде, которая борется только за первое место, нужно обладать набором определенных качеств. Почему Кондаков получает сейчас шансы? Потому что он готов к конкуренции.

— Слова Аршавина об отсутствии воспитанников академии в составе "Зенита" вас не задевают?

— Перед сборами обязательно беседую с Андреем Сергеевичем и интересуюсь, кого из второй команды или молодежки можно привлечь к работе с основой. Берем тех, кто готов конкурировать или хотя бы прогрессировать. Кого-то приглашаем авансом.

— Ужесточение лимита на легионеров — дело практически решенное. Как будет строиться кадровая политика "Зенита": будете больше доверять своим воспитанникам, приглашать топовых игроков из стана конкурентов, оформлять российские паспорта бразильцам?

— Все будет зависеть от позиции руководства клуба. Вряд ли конкуренты продадут нам своих лидеров. Не представляю себе Батракова или Кисляка в "Зените". Лимит вообще подразумевает завышенные, если не сказать заоблачные, цены на игроков с российскими паспортами. Топовых футболистов не так уж много, и купить их очень сложно. Как и воспитать в одночасье 11 игроков в собственной академии. Эту идею хотел осуществить владелец "Краснодара" Сергей Галицкий , но сейчас в основе его команды, борющейся за чемпионство, выходят два-три российских футболиста плюс не считающийся легионером Эдуард Сперцян

— Можно ли взять в "Зенит" игрока из нетопового российского клуба и довести его до топового уровня?

— Это достаточно сложный процесс. Мы всегда пытаемся дать шансы игрокам, смотрим, смогут ли они побороться за место в основе. Другого пути нет.

— Кто-то в такой ситуации достаточно быстро уходит в аренду или навсегда, а кто-то цепляется за свои шансы. Чья позиция вам ближе?

— Каждый должен пройти определенный период становления, заматереть, прежде чем стать безоговорочным игроком основы. Все ребята в "Зените" на тренировках выкладываются на сто процентов. Конечно. Юрию Горшкову сложно конкурировать с Венделом за место в центре поля, но он молодец. Когда выходит на поле, показывает свой уровень на сто процентов и предельно мотивирован.

— А нужно ли было брать Лусиано и Романа Вегу с учетом того, что на их позициях уже были классные футболисты?

— Убежден, что нужно. Первый сезон для Лусиано был блестящим, он стал лучшим бомбардиром "Зенита". Мы брали игрока, способного закрыть две позиции, правого вингера и центрального нападающего. Во втором сезоне что-то пошло не так, не все складывалось так, как хотелось нам и так, как хотелось самому футболисту. По Веге вообще никаких вопросов. Он молодой игрок, и с ним мы связываем будущее "Зенита". Аргентинскому защитнику нужно просто встроиться в игру команды.

— И выиграть конкуренцию у Дугласа Сантоса?

— Это не выглядит невозможным. Да и учитывать возраст нашего капитана, который, увы, не молодеет, тоже нужно.

— В одном из интервью вы говорили, что в РПЛ есть только одна команда, тренером которой вы себя не видите. Спрошу прямо: вы действительно не согласитесь тренировать "Спартак", даже если получите суперпривлекательное предложение от "красно-белых"?

— Моя карьера складывалась так, что для команд, за которые играл, и ЦСКА, и "Зенита", именно "Спартак" был самым принципиальным соперником. Даже рассуждать о том, что в будущем буду тренировать спартаковцев, с моей стороны было бы неправильно.

— Легенда и многолетний капитан "Спартака" Виктор Онопко работал в ЦСКА и даже целовал перед болельщиками клуба красно-синюю "розу".

— У каждого свой путь. Комментировать чужой не вправе.

— О вашем назначении в "Зенит" летом 2018-го первой сообщила Анна Семак. Многие ожидали, что подобно Зареме Салиховой она станет популярным футбольным блогером. Не делать этого посоветовали ей вы?