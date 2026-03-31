Последние новости о Лерчек: что известно о болезни и уголовном деле

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Валерия Чекалина, известная миллионам как Лерчек, месяц назад родила четвертого ребенка. С тех пор вокруг ее имени появляется все больше тревожных новостей. Что известно о ее болезни? И какое решение вынес суд по ее уголовному делу?
Как стало известно о раке желудка у Лерчек
О тяжелом диагнозе Валерии Чекалиной стало известно в начале марта 2026 года — до этого информация об онкологии не выходила в публичное поле.
Ситуация начала стремительно развиваться сразу после четвертых родов: ребенок родился 26 февраля 2026-го. Врачей насторожили результаты гистологии плаценты — анализ показал наличие злокачественных клеток, после чего последовали дополнительные обследования, подтвердившие диагноз.
Третьего марта Чекалину экстренно госпитализировали в реанимацию онкологического отделения.
© Фото : Luis SquicciariniБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) и Луис Сквиччиарини в больнице
Публичное подтверждение прозвучало 8 марта: о диагнозе сообщил ее партнер, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини. Речь шла о раке желудка 4-й стадии с метастазами. Опухоль дала вторичные очаги в легких, а также спровоцировала разрушение позвонков. Потребовалось срочное хирургическое вмешательство на позвоночнике, чтобы сохранить подвижность.
Отдельного внимания удостоился домашний арест блогера: по словам Сквиччиарини, ограничения на передвижение из-за ареста могли повлиять на своевременность диагностики, так как получение разрешений на визиты к врачам занимало время.
Уголовное дело: что решил суд
В 2022-м Следственный комитет начал проверку: супруги Чекалины вместе с партнерами за полгода перевели в ОАЭ больше 251 миллиона рублей. Банку при этом предоставили документы с ложными сведениями.
Весной 2023-го появилось второе обвинение — неуплата налогов на сумму свыше 300 миллионов. Валерия дробила бизнес на несколько компаний, используя счета мужа и родственников, чтобы оставаться на упрощенной системе налогообложения.
К концу 2023-го пара погасила задолженность — выплатила около 500 миллионов рублей налогов, штрафов и пеней. Дело о налогах закрыли в декабре 2023-го. Дело об отмывании денег прекратили в марте 2024 года за отсутствием состава преступления.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде Москвы
Однако уголовное дело по выводу средств продолжалось. Валерию поместили под домашний арест в ноябре 2024-го — с электронным браслетом, запретом покидать квартиру без разрешения следствия.
Сейчас прокуратура приостановила дело против Лерчек из-за ее болезни.
Банкротство и долги перед налоговой
Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве блогера Валерии Чекалиной, инициированное налоговой инспекцией, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным "БИР-Аналитик", на момент подачи заявления Лерчек должна была около 173 миллионов рублей. В середине марта представитель блогера Максим Курносов передал суду документ, подтверждающий перевод 176 миллионов рублей на налоговый счет. Как обратила внимание судья, деньги внесло некое физическое лицо.
Реакция общества и близких
Сообщения о тяжелом диагнозе блогера вызвали заметный общественный отклик. Тема быстро вышла за рамки частного случая, спровоцировав дискуссию о гуманности меры пресечения.
Юрист Екатерина Гордон и телеведущая Виктория Боня выступили с призывом пересмотреть условия содержания. В центре их позиции — необходимость амнистии с учетом состояния здоровья блогера.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда Москвы
С аналогичной позицией выступил артист Александр Ревва. На церемонии премии "Виктория" 14 марта 2026-го он отметил, что блогера следует освободить из-под домашнего ареста в связи с онкологическим диагнозом четвертой стадии.
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева также высказалась за смягчение меры пресечения. По ее мнению, при таком диагнозе необходим регулярный доступ к медицинской помощи, что затруднительно в условиях домашнего ареста.
Меркачева подчеркнула, что изменение меры пресечения не означает прекращения уголовного дела.
Последние новости о Лерчек
Валерия начала химиотерапию в НМИЦ онкологии имени Блохина 13 марта. А 16 марта суд принял решение приостановить уголовное дело и снять домашний арест. Она смогла свободно посещать медицинские процедуры.
Для введения препаратов блогеру установили порт в области шеи. Лерчек передвигается на инвалидном кресле — самостоятельно ходить практически не может. Из-за метастазов в позвоночнике и ногах требуются постоянные обезболивающие капельницы.
Луис Сквиччиарини 23 марта сообщил: "Лера прошла первую химию и иммунную терапию. Скоро мы начинаем вторую. Всего их будет девять. Мы молимся, чтобы она чувствовала себя лучше. Правый глаз пока не видит полностью. Но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии".
Стало известно, что врачи обнаружили новые очаги в головном мозге.
Фото Лерчек: как она выглядит сейчас
© Фото : Luis SquicciariniБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) в больнице
Кто такая Лерчек
Валерия Валерьевна Чекалина родилась в Тольятти в 1992 году. В 2012-м вышла замуж за предпринимателя Артема Чекалина.
После рождения детей в 2016-м карьера блогера взлетела. Она начала делиться советами по фитнесу и похудению, запустила платные марафоны стройности, в 2018-м открыла бренд косметики Letique Cosmetics, в 2021-м линию белья Leani.
В 2020-м Forbes включил ее в топ-15 самых состоятельных блогеров страны — годовой доход превышал 610 тысяч долларов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем
Первая беременность была непростой, отмечает Telegram-канал "112": в 2015-м врачи зафиксировали серьезный гормональный сбой, из-за которого Валерия долго не могла забеременеть. Лечение прошли оба супруга. В итоге на свет благодаря ЭКО появились двойняшки Богдан и Алиса.
В 2022-м родился третий ребенок — сын Лев. А летом 2024-го Валерия подала на развод. Вскоре стало известно о ее романе с тренером по танго Луисом Сквиччиарини, с которым она занималась еще до расставания с мужем. Отношения пары окончательно подтвердились уже во время домашнего ареста Валерии.