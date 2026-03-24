Как Лариса Долина живет после скандала с квартирой

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В первой половине 2026-го количество выступлений Ларисы Долиной В первой половине 2026-го количество выступлений Ларисы Долиной выросло в три раза. Но за этой активностью — новые скандалы. Что же произошло?

Квартира, суд и вера в лучшее

Судебная история Ларисы Долиной растянулась почти на два года. Весной — летом 2024 года мошенники, представляясь силовиками, убедили певицу продать квартиру за 112 миллионов рублей. В августе она заявила об обмане, начались суды. В 2025-м три инстанции встали на ее сторону, исполнителей схемы приговорили к реальным срокам. В декабре того же года ситуация резко развернулась: Верховный суд признал законной владелицей покупательницу, после чего последовало решение о выселении. В январе 2026-го квартира окончательно перешла новой хозяйке.

Общий размер ущерба артистки составил не менее 317 миллионов рублей. Шестнадцатого марта 2026 года Долина подала новый иск — теперь она требует 176 миллионов рублей с осужденных мошенников.

Лариса Александровна не опускает руки. На концерте в Подольске 22 марта она обратилась к залу с личным посланием: "Я хочу, чтобы то, что я сейчас чувствую, вернулось к вам во сто крат, чтобы вы жили долго и счастливо, чтобы хранили любовь, надежду и веру. Если вчера была черная полоса, то завтра обязательно будет белая".

Как стало известно РИА Новости, в Доме культуры "Октябрь" собралось около 600 человек — заполняемость зала составила примерно 70 процентов.

Память о "Крокусе"

В день концерта, 22 марта, была годовщина трагедии в "Крокус Сити Холле". Она обратилась к залу: "Вы знаете, в нашей жизни происходит всякое — много хорошего, но случается и не очень хорошее, бывает плохое. Сегодня ровно два года со дня страшной трагедии в " Крокусе ". Я не могу обойти эту тему стороной, поэтому я очень прошу вас почтить память погибших минутой молчания".

Напомним: террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года — нападавшие открыли огонь из автоматического оружия и подожгли зрительный зал. Погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек.

Творческие планы

Представитель Долиной Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости, что певица готовит театральную премьеру — это будет особенная постановка, но подробности пока не раскрываются.

Сама артистка уточнила: режиссером она становиться не планирует. "Каждый должен заниматься своим делом. Я могу как актриса в спектакле существовать, а ставить спектакль должен режиссер", — объяснила она.

Еще одна мечта — поучаствовать в создании саундтрека к фильму, но только как вокалистка. "Я бы хотела, но не умею. Я умею только петь и играть в театре", — призналась Долина корреспонденту РИА Новости.

На что нет времени

Несмотря на то что у Долиной много любимых мест как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, добраться до них она не успевает из-за загруженности.

"Я очень надеюсь, что когда-нибудь выкрою время, приеду и посещу свои любимые места — например, место, где я жила когда-то", — поделилась артистка. "Как правило, приезжаю только на один день. Утром приезжаю, вечером концерт — и опять в поезд после концерта", — отметила она.

Массовый уход из зала

Не все выступления артистки проходят гладко. В Санкт-Петербурге на гала-концерте фестиваля "Триумф джаза" в БКЗ "Октябрьский" 17 марта произошел инцидент. Это не был сольный концерт Ларисы Долиной — она выступала как приглашенный хедлайнер в финале программы вместе с оркестром Игоря Бутмана.

Певица появилась на сцене неожиданно, пока саксофонист Игорь Бутман общался с публикой. Когда он закончил свою речь и получил овации зала, объявил Долину — началась ее часть шоу.

Сразу после первой песни из зала начался отток людей — прямо во время выступления, сообщает Mash. Зал покинули от 50 до 70 человек.