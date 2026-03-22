Долина рассказала, что верит в то, что после черной полосы наступает белая

ПОДОЛЬСК, 22 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что верит в то, что после черной полосы обязательно наступает белая - после несчастья обязательно придет радость.

Долина дала концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Подольске в воскресенье.

"Я хочу, чтобы то, что я сейчас чувствую, вернулось вернулось к вам во стократ, чтобы вы жили долго и счастливо, чтобы хранили любовь, надежду и веру. Если вчера была черная полоса, то завтра обязательно будет белая", - сказала она со сцены, завершая концерт.

Кроме того, Долина поблагодарила публику за встречу, наполненную теплом и улыбками.

"Вы наполняете нашу жизнь смыслом. Для нас самое важное, для чего мы выходим на сцену - это видеть ваши счастливые глаза и слышать ваши аплодисменты. Ради этого мы живем и готовы по несколько концертов в день давать", - отметила певица.