Долина не собирается пробовать себя в качестве театрального режиссера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала РИА Новости, что не планирует пробовать себя в качестве театрального режиссера, так как на театральных подмостках она может существовать исключительно как актриса.

"Нет, каждый должен заниматься своим делом. Я могу как актриса в спектакле существовать, а ставить спектакль должен режиссер", - сказала она, отвечая на вопрос о том, хотела бы она стать автором театральной постановки.