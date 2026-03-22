Долина попросила зрителей на концерте почтить память погибших в "Крокусе"

ПОДОЛЬСК, 22 мар - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина на своем концерте в Подольске попросила зрителей почтить память погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле" минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дает концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Подольске в воскресенье. В этом году 22 марта исполняется два года со дня трагедии в "Крокус Сити Холле".
Концерт Долиной открылся песней "Говори". После исполнения первой композиции вечера артистка обратилась к залу с просьбой.
"Вы знаете, в нашей жизни происходит всякое - много хорошего, но случается и не очень хорошее, бывает плохое. Сегодня ровно два года со дня страшной трагедии в "Крокусе". Я не могу обойти эту тему стороной, поэтому я очень прошу вас почтить память погибших минутой молчания", - сказала Долина со сцены.
После просьбы Долиной весь зал встал и почтил память погибших.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.