Лариса Долина подала иск к мошенникам на 176 миллионов рублей

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Летом 2024-го четыре человека реализовали скоординированную схему мошенничества против певицы. Они убедили Долину продать принадлежащую ей квартиру в центре Москвы, представив это как необходимую меру для защиты ее имущества. После продажи квартиры Долина передала деньги с продажи курьеру.
По версии следствия, общий размер ущерба составил не менее 317 миллионов рублей.
По итогам расследования четверо участников преступной схемы были приговорены к различным срокам лишения свободы. Суд также обязал каждого из фигурантов выплатить штрафы в соответствии с приговором.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы
- Анжела Цырульникова — семь лет колонии общего режима, штраф один миллион рублей;
- Дмитрий Леонтьев — семь лет колонии особого режима, штраф 900 тысяч рублей;
- Артур Каменецкий — семь лет колонии строгого режима, штраф 900 тысяч рублей;
- Андрей Основа — четыре года колонии общего режима, штраф 900 тысяч рублей.
Право на возмещение убытков
Битва за квартиру в Хамовниках была долгой и ожесточенной. После нескольких судебных заседаний, в декабре 2025 года Верховный суд постановил выселить Долину из проданной квартиры, встав на сторону добросовестного покупателя, Полины Лурье. Девятнадцатого января 2026 года представитель Лурье получила ключи.
Вместе с тем в том же решении суд признал право Долиной требовать возмещение имущественного вреда и убытков, причиненных ей в результате преступной деятельности мошенников.
Откуда возьмут деньги?
Сейчас Лариса Долина, готовится к новому разбирательству. Она подала иск приговоренным мошенникам о взыскании имущественного вреда. Певица требует их возместить убытки в размере 176 миллионов 141 тысяча рублей. Сумма составляет примерно 55 процентов от общего размера ущерба.
В феврале осужденные обжаловали приговор суда и попросили вернуть дело об их заключении в прокуратуру для дополнительного расследования. Один из участников процесса подтвердил РИА Новости, что соответствующие жалобы уже поданы.
На данный момент неизвестно, смогут ли приговоренные мошенники выплатить требуемую сумму, находясь в местах лишения свободы. Вероятно, взыскание может быть обращено на их имущество и доходы.