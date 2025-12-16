Рейтинг@Mail.ru
Полная отмена. Что решил Верховный суд по делу Долиной
18:47 16.12.2025 (обновлено: 19:27 16.12.2025)
Полная отмена. Что решил Верховный суд по делу Долиной
Спорную недвижимость оставили за Полиной Лурье, а вопрос о выселении певицы рассмотрит нижестоящая инстанция. О том, с чем обе стороны пришли на разбирательство РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:47:00+03:00
2025-12-16T19:27:00+03:00
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Спорную недвижимость оставили за Полиной Лурье, а вопрос о выселении певицы рассмотрит нижестоящая инстанция. О том, с чем обе стороны пришли на разбирательство и какие аргументы учел Верховный суд, — в материале РИА Новости.

Неспешная сделка

На заседание, к которому было приковано всеобщее внимание, Лариса Долина не явилась. Ее интересы представляла адвокат Мария Пухова. Она сразу попросила судью рассмотреть жалобу в закрытом режиме, сославшись на содержащую врачебную тайну экспертизу и информацию о ребенке. Кроме того, указала, что открытый процесс может нарушить "неприкосновенность частной жизни лица, участвующего в деле".
Судья отклонил просьбу и пустил в зал журналистов. Также велась онлайн-трансляция — рекордная в истории ведомства по числу просмотров.
Верховный суд России в Москве
Верховный суд России в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Верховный суд России в Москве
Первой слово взяла адвокат Лурье Светлана Свириденко. "Лариса Александровна, пребывая в прекрасном, разумном состоянии, ни с кем не созваниваясь, разговаривала с Полиной, объясняла ей инфраструктуру данного района, — сообщила она. — Готова была познакомить с жилищной компанией, которая обслуживает данный дом. После этого заключили и подписали предварительный договор купли-продажи".
По ее словам, Долина на вырученные от сделки деньги собиралась купить еще более просторную квартиру. "Она заверила, что ей есть где жить: в другой квартире или загородном доме", — добавила Свириденко.
Для Лурье же недвижимость в Хамовниках не была инвестицией — она приобретала ее для себя и двух детей четырех и восьми лет. Сейчас Полина живет в квартире, которую покупала вместе с бывшим супругом, и чувствует себя там не очень комфортно.
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
"Конечно, я смотрела вместе с Долиной квартиру несколько раз", — сказала Лурье, отвечая на вопрос судьи. И уточнила, что проходит по уголовному делу о мошенничестве в отношении Долиной в качестве свидетеля.
Сделка готовилась неспешно — почти полтора месяца, подчеркнула Свириденко. Торговались, цену уменьшили из-за нескольких недостатков: отсутствия машиноместа и детской площадки во дворе, а также состояния квартиры. По оценкам адвоката, ремонт обошелся бы не менее чем в 40 миллионов рублей.

Заблуждение певицы

Затем слово предоставили представителю Долиной. "Пожалуй, ключевой момент — это результаты двух судебных экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела, — отметила Мария Пухова. — Они совершенно однозначно подтвердили факт заблуждения Ларисы Александровны и ее неспособность оказывать сопротивление совершаемым мошенническим действиям".
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде России в Москве
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде России в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде России в Москве
Долина же все это время считала сделку мнимой и ждала, что сотрудники "Росфинмониторинга и ФСБ" вернут ей квартиру, а покупателю — деньги.
По мнению Пуховой, потерянные Лурье 112 миллионов рублей следует взыскивать не с певицы, а с мошенников. Напомним: по уголовному делу уже осуждены четыре человека.
На вопрос судьи, готова ли Долина вернуть Лурье деньги, Пухова ответила сначала неопределенно. "Это вопрос исполнения, — сказала она. — Я же, признаться, адвокат, а не бухгалтер. Но человек ведет активную профессиональную деятельность, зарабатывает". Позднее добавила, что Долина максимально заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта и готова вернуть все деньги.
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России

Новый поворот

Заселиться в купленную квартиру Лурье не успела — Хамовнический суд Москвы наложил арест на недвижимость и позже восстановил певицу в правах на жилье.
Полина обжаловала это в Мосгорсуде, а затем во Втором кассационном суде. Обе инстанции встали на сторону Долиной. Лурье обратилась в Верховный суд. Сама певица недавно в эфире передачи "Пусть говорят" пообещала вернуть деньги, но не сразу, а по частям.
Прокурор просил взыскать с Долиной в пользу Лурье 112 миллионов рублей. При этом надзорное ведомство выступило против принудительного выселения певицы и возврата недвижимости.
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
В итоге после небольшого совещания судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить, квартиру оставить Полине Лурье. Кроме того, в ближайшее время нижестоящему суду предстоит рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно.
В пресс-службе суда уточнили, что в квартире Лурье Долина находится незаконно и если не покинет помещение добровольно, то суд может выселить ее.
Там отметили, что Верховный суд поставил точку в "деле Долиной — Лурье".
 
ЖильеМоскваЛариса ДолинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский городской судПусть говорят
 
 
