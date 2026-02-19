Рейтинг@Mail.ru
Осужденные за аферу с квартирой Долиной хотят вернуть дело в прокуратуру - РИА Новости, 19.02.2026
06:45 19.02.2026
Осужденные за аферу с квартирой Долиной хотят вернуть дело в прокуратуру
происшествия, московская область (подмосковье), москва, лариса долина, московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Лариса Долина, Московский областной суд
Осужденные за аферу с квартирой Долиной хотят вернуть дело в прокуратуру

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Осужденные за аферу с квартирой певицы Ларисы Долиной хотят отменить приговор и направить дело в прокуратуру для дополнительного расследования, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"В жалобах идет речь о возврате дела в прокуратуру для дополнительного расследования",- сказал собеседник агентства.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Представитель Долиной рассказал, что мошенники взломали его "Госуслуги"
18 февраля, 23:44
Московский областной суд в четверг рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и обвиняемых.
Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября прошлого года приговорил Анжелу Цырульникову к семи годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей, Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей, Артур Каменецкий – семь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа – четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Появились новые подробности о деле Долиной
5 февраля, 10:10
 
