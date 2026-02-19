Осужденные за аферу с квартирой Долиной хотят вернуть дело в прокуратуру

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Осужденные за аферу с квартирой певицы Ларисы Долиной хотят отменить приговор и направить дело в прокуратуру для дополнительного расследования, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"В жалобах идет речь о возврате дела в прокуратуру для дополнительного расследования",- сказал собеседник агентства.
Московский областной суд в четверг рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и обвиняемых.
Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября прошлого года приговорил Анжелу Цырульникову к семи годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей, Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей, Артур Каменецкий – семь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа – четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
