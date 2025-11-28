Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной
13:03 28.11.2025 (обновлено: 13:52 28.11.2025)
Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Балашихинский городской суд назначил от четырех до семи лет лишения свободы обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости, 28.11.2025
2025
Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Оглашение приговора по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной в Балашихинском городском суде
БАЛАШИХА (Московская обл.), 28 ноя — РИА Новости. Балашихинский городской суд назначил от четырех до семи лет лишения свободы обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости.
Курьера Анжелу Цырульникову приговорили к семи годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей. Кроме того, с нее взыскали 11 миллионов по искам потерпевших.
Как сообщала прокуратура, подсудимые также обманули глухонемую пенсионерку из Одинцово. Летом прошлого года Цырульникову задержали с поличным при попытке обмануть жительницу Балашихи.

Дмитрий Леонтьев получил такой же срок, Артур Каменецкий — семь лет колонии строгого режима, Андрей Основа — четыре года колонии общего режима. Каждого из них оштрафовали на 900 тысяч рублей.
Адвокат одного из обвиняемых пообещал, что защита обжалует приговоры.
В конце марта Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Долиной, оспаривавшей сделку по продаже квартиры в Ксеньинском переулке. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников.
По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля прошлого года аферисты обрабатывали ее по телефону и под предлогом сохранения денег уговорили перевести их на якобы безопасные счета. Схема подразумевала передачу курьеру личных сбережений и средств от продажи квартиры. Так они похитили 175 миллионов 120 тысяч рублей, а также лишили певицу права на собственность, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за операции и расходов на сделку — не менее 317 миллионов.
