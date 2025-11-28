Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Дмитрий Леонтьев получил такой же срок, Артур Каменецкий — семь лет колонии строгого режима, Андрей Основа — четыре года колонии общего режима. Каждого из них оштрафовали на 900 тысяч рублей.

По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля прошлого года аферисты обрабатывали ее по телефону и под предлогом сохранения денег уговорили перевести их на якобы безопасные счета. Схема подразумевала передачу курьеру личных сбережений и средств от продажи квартиры. Так они похитили 175 миллионов 120 тысяч рублей, а также лишили певицу права на собственность , рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за операции и расходов на сделку — не менее 317 миллионов.