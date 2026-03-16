Долина подала в суд на мошенников, заставивших ее продать квартиру

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Лариса Долина подала в суд на мошенников, участвовавших в афере с ее квартирой в центре Москвы.

Всех перечисленных обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к различными срокам с выплатой штрафов. По версии следствия, летом 2024 года они заставили певицу продать квартиру: уговорили ее перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб составил как минимум 317 миллионов рублей.