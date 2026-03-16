12:11 16.03.2026 (обновлено: 17:28 16.03.2026)
Долина подала в суд на мошенников, заставивших ее продать квартиру
Лариса Долина, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Происшествия, Дело о квартире Долиной
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Лариса Долина подала в суд на мошенников, участвовавших в афере с ее квартирой в центре Москвы.
"Поступило исковое заявление от представителя Долиной Л. А. с требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного ей, <...> в размере 176 141 000 рублей с Цырульниковой А. Н., Леонтьева Д. М., Каменецкого А. И. и Основы А. Д.", — говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
Всех перечисленных обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к различными срокам с выплатой штрафов. По версии следствия, летом 2024 года они заставили певицу продать квартиру: уговорили ее перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб составил как минимум 317 миллионов рублей.
В марте 2025-го суд восстановил право собственности Долиной на недвижимость, однако ее покупательница Полина Лурье, оставшаяся без денег и жилья, смогла оспорить это решение в высшей инстанции.
В декабре суд постановил выселить артистку из квартиры, ключи от которой ее представитель передал только 19 января. За певицей признали право требовать возмещения имущественного вреда.
