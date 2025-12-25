https://ria.ru/20251225/dolina-2064674584.html
Мосгорсуд вынес решение по делу о выселении Долиной
Мосгорсуд вынес решение по делу о выселении Долиной
Мосгорсуд вынес решение по делу о выселении Долиной
Мосгорсуд выселил народную артистку Ларису Долину из квартиры, которую купила Полина Лурье. РИА Новости, 25.12.2025
Мосгорсуд вынес решение по делу о выселении Долиной
Мосгорсуд выселил Долину из квартиры в Хамовниках
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мосгорсуд выселил народную артистку Ларису Долину из квартиры, которую купила Полина Лурье.
Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступает в силу немедленно. Ни истица, ни ответчица на заседании не присутствовали.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, Долина уже покинула квартиру в сопровождении охраны. Как сообщала адвокат покупательницы Светлана Свириденко, певица должна была добровольно съехать в разумный срок, иначе вопрос передали бы приставам.
В свою очередь, адвокат Долиной заявила, что на предложение решить дело мирным путем ответа от Лурье и ее защиты не получила. Прокурор просила дать певице время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры, однако суд ее просьбу удовлетворить отказался.
На минувшей неделе Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и оставил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Долину обязали покинуть жилье. Все время, пока шли разбирательства, она проживала в квартире.
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать московскую квартиру. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценили как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.