Мосгорсуд вынес решение по делу о выселении Долиной
17:12 25.12.2025 (обновлено: 18:44 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/dolina-2064674584.html
Мосгорсуд вынес решение по делу о выселении Долиной
Мосгорсуд вынес решение по делу о выселении Долиной - РИА Новости, 25.12.2025
Мосгорсуд вынес решение по делу о выселении Долиной
Мосгорсуд выселил народную артистку Ларису Долину из квартиры, которую купила Полина Лурье. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:12:00+03:00
2025-12-25T18:44:00+03:00
жилье
москва
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
общество
происшествия
москва
россия
жилье, москва, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной, общество, происшествия
Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Общество, Происшествия
Мосгорсуд вынес решение по делу о выселении Долиной

Мосгорсуд выселил Долину из квартиры в Хамовниках

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мосгорсуд выселил народную артистку Ларису Долину из квартиры, которую купила Полина Лурье.
Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступает в силу немедленно. Ни истица, ни ответчица на заседании не присутствовали.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, Долина уже покинула квартиру в сопровождении охраны. Как сообщала адвокат покупательницы Светлана Свириденко, певица должна была добровольно съехать в разумный срок, иначе вопрос передали бы приставам.
В свою очередь, адвокат Долиной заявила, что на предложение решить дело мирным путем ответа от Лурье и ее защиты не получила. Прокурор просила дать певице время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры, однако суд ее просьбу удовлетворить отказался.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Адвокат Лурье рассказала о другой недвижимости Долиной
Вчера, 16:57
На минувшей неделе Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и оставил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Долину обязали покинуть жилье. Все время, пока шли разбирательства, она проживала в квартире.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать московскую квартиру. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценили как минимум в 317 миллионов рублей.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
Вчера, 18:22
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Долина проигнорировала журналистов накануне суда о выселении из квартиры
24 декабря, 23:35
 
ЖильеМоскваРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире ДолинойОбществоПроисшествия
 
 
