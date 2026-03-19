Долина хочет посетить места, где она раньше жила

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала РИА Новости, что надеется найти время в своем плотном графике, чтобы посетить любимые места, в частности те, где она раньше жила.

"Я очень надеюсь, что когда-нибудь выкрою время, приеду и посещу свои любимые места - например, место, где я жила когда-нибудь", - сказала она, отвечая на вопрос о том, какие места в Москве Санкт-Петербурге являются ее любимыми.

Долина добавила, что у нее много любимых мест как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, однако ей не хватает времени, чтобы доехать до них в силу большой загруженности.

"Как правило, приезжаю только на один день. Утром приезжаю, вечером концерт - и опять в поезд после концерта", - поделилась она.

Ранее РИА Новости выяснило, что количество выступлений Ларисы Долиной в первой половине 2026 года выросло в три раза.