Долина хочет посетить места, где она раньше жила
Долина хочет посетить места, где она раньше жила - РИА Новости, 19.03.2026
Долина хочет посетить места, где она раньше жила
Народная артистка России Лариса Долина рассказала РИА Новости, что надеется найти время в своем плотном графике, чтобы посетить любимые места, в частности те,... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T02:04:00+03:00
2026-03-19T02:04:00+03:00
2026-03-19T02:04:00+03:00
https://ria.ru/20260120/dolina-2069173230.html
https://ria.ru/20260317/dolina-2081235688.html
https://ria.ru/20260210/dolina-2073394745.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, лариса долина, московский городской суд
Шоубиз, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Лариса Долина, Московский городской суд
Долина хочет посетить места, где она раньше жила
Лариса Долина рассказала, что надеется посетить любимые места, где раньше жила
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала РИА Новости, что надеется найти время в своем плотном графике, чтобы посетить любимые места, в частности те, где она раньше жила.
"Я очень надеюсь, что когда-нибудь выкрою время, приеду и посещу свои любимые места - например, место, где я жила когда-нибудь", - сказала она, отвечая на вопрос о том, какие места в Москве
и Санкт-Петербурге
являются ее любимыми.
Долина добавила, что у нее много любимых мест как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, однако ей не хватает времени, чтобы доехать до них в силу большой загруженности.
"Как правило, приезжаю только на один день. Утром приезжаю, вечером концерт - и опять в поезд после концерта", - поделилась она.
Ранее РИА Новости выяснило, что количество выступлений Ларисы Долиной
в первой половине 2026 года выросло в три раза.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря 2025 года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.