Обнаружили новые детали по делу об исчезновении Усольцевых

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Прошло больше полугода с того сентябрьского утра, когда семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в поход к горе Буратинка. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" провел одну из крупнейших операций в своей истории: пешком пройдено 4600 километров.

Что нового удалось выяснить в запутанном деле?

Поселок Тартат: дом ждет хозяев?

Участок Усольцевых находится на въезде в поселок Тартат, в часе езды от Красноярска. Его видно даже с трассы. За оградой — новый дом из блоков, старая избушка без окон, две теплицы и пустая собачья будка.

Есть въездная группа с гаражом. Возле нее не видно снежных заносов, хотя осадков этой зимой выпало много. А это значит, что тут кто-то бывает.

"Дочка Сергея приходила, она тоже живет в поселке. Знаю, что воду отключили и отопление, законсервировали все", — говорит изданию "АиФ" сосед Александр.

По словам мужчины, участок в Тартате Сергей купил 13 лет назад. Раньше из столицы региона приезжала его старенькая мама, но ее здесь не видели уже давно. Сами Усольцевы постоянно жили в квартире в Сосновоборске.

"Сергей умный, знающий человек, всегда, если нужно, поможет. Сюда приезжал в основном один — и дом строил, и огород сажал, — поделился сосед. — Случалось, возится в земле, а на плечах его маленькая дочка сидит. Ирина огородом не занималась, бывала здесь редко. Когда приезжала, то просто отдыхала. <...> В будке собака давно не живет. А вот корги их малюсенькую с короткими лапками видел".

Накануне отъезда семьи в Кутурчин Сергей во дворе чистил машину пылесосом — ту самую Skoda, что нашли возле туристической тропы с 300 тысячами рублей в бардачке.

"Ну если бы они за границу бежали, разве же оставили деньги такие в автомобиле? <…> Хотелось бы верить, что они живы. Но, понимаю, шансов мало. Может, браконьеры, а еще там золото копают. Видимо, оказались в ненужное время в ненужном месте. Вряд ли кто-то с Сергеем из-за его бизнеса хотел разделаться. Богатый ли он был? Не знаю. Но внешне, вот видите, дом — далеко не дворец", — подытожил Александр.

Последние дни и дорога к Буратинке

На турбазу в Партизанском районе вечером 27 сентября приехала семья Усольцевых. По дороге заезжали на Минскую петлю — популярное место с видами на горы. Вечером заказали баню, утром детально расспрашивали персонал о маршруте к Буратинке

© МВД 24/Telegram Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска

Директор турбазы Евгений Кудряшов позже подчеркнет важную деталь: группы не было. Не было и гида, который якобы отменил восхождение из-за погоды. Семья изначально планировала идти втроем, без сопровождения. Двадцать восьмого сентября утром они уехали.

Машину семьи — Skoda Kodiaq — нашли у подножия горы в поселке Кутурчин. Очевидцы видели , как двое взрослых с ребенком и рюкзаками начали подъем в сторону Кутурчинского Белогорья. Дальше — тишина.

Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, с самого начала был уверен: его родные живы.

"Я уверен на сто процентов, что родители живы, что они сейчас не на Кутурчинском Белогорье. Я верю в это, потому что за все время поисков не нашли вообще ничего — ни одного следа", — говорил Даниил в интервью.

Он подчеркивал: "Мой отец — очень опытный человек. Опытный таежник, горник, турист. Он просто не мог заблудиться, не оставив следов".

Даниил обращал внимание на масштаб операции: в поисках участвовали десятки людей, прошли тысячи километров — и ни одной зацепки.

Следователи тщательно изучили переписку Ирины Усольцевой. Психолог и коуч за несколько дней до поездки делилась мыслями с близкой подругой Марией Шрайнер.

"Хочу побыть с мужем и дочкой — просто вместе. Мы все время заняты — дом, работа. Просто уедем втроем", — писала Ирина.

Уголовное дело и ложные версии

По факту исчезновения возбудили уголовное дело по пункту "а" части второй статьи 105 УК России — "убийство двух или более лиц". Автомобиль семьи изъяли как вещественное доказательство. При осмотре в бардачке обнаружили 300 тысяч рублей. Родственники объяснили: Сергей часто оставлял в машине крупные суммы. Деньги передали его дочери от первого брака.

© Фото : КГКУ "Спасатель" Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых © Фото : КГКУ "Спасатель" Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых

На днях в соцсетях всплыло сообщение : якобы Усольцевых нашли. По словам женщины, которая его написала, пропавшие погибли, их "тела уже обнаружили". Ранее в пабликах и некоторых СМИ появилась новость со ссылкой на местных жителей, будто семью нашли погибшей в горной выработке. В Следственном комитете официально это опровергли: информация не соответствует действительности.