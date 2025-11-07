Рейтинг@Mail.ru
"Как сквозь землю провалились": что известно об Усольцевых месяц спустя - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/usoltsevy-2053249396.html
"Как сквозь землю провалились": что известно об Усольцевых месяц спустя
"Как сквозь землю провалились": что известно об Усольцевых месяц спустя - РИА Новости, 07.11.2025
"Как сквозь землю провалились": что известно об Усольцевых месяц спустя
Прошло больше месяца с момента исчезновения красноярской семьи в горах. Эксперты в растерянности: целая семья не может раствориться без следа. Что же случилось... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T08:37:00+03:00
2025-11-07T08:37:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579932_38:0:2470:1368_1920x0_80_0_0_fbd256eaf54a06c40f2f033b23f5894d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046579932_342:0:2166:1368_1920x0_80_0_0_1039ca12737ae6e05ad361169667bdf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Как сквозь землю провалились": что известно об Усольцевых месяц спустя

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Прошло больше месяца с момента исчезновения красноярской семьи в горах. Эксперты в растерянности: целая семья не может раствориться без следа. Что же случилось с Усольцевыми? И почему даже профессионалы признают, что с таким они никогда прежде не сталкивались?

Последний вечер на турбазе

На турбазу в Партизанском районе Красноярского края 27 сентября, ближе к вечеру, приехала семья из трех человек: 64-летний Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина.
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
"Они рассказывали, что по дороге заезжали на Минскую петлю — это живописное место в горах. Прогулялись там, им очень понравилось", — вспоминает директор турбазы Евгений Кудряшов.
На следующий день Усольцевы подробно расспрашивали персонал о маршруте к горе Буратинка. И тут важная деталь, которую подчеркивает Кудряшов: не было никакой группы, с которой они планировали идти. Не было и гида, который якобы отменил поход из-за погоды. Они сразу озвучивали, что отправятся туда в одиночестве. Сели в машину и уехали.
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Больше их никто не видел. Автомобиль семьи обнаружили у подножия горы в поселке Кутурчин. Но поднимались ли Усольцевы к Буратинке? Вопрос возник потому, что на тропе их никто не встречал.

Сотни километров пешком — и ни следа

В Москве 5 ноября прошел форум, посвященный 15-летию поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Там председатель организации Григорий Сергеев рассказал о масштабах поисковой операции в Красноярском крае.
© Фото : Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"Председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев
Председатель поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт Григорий Сергеев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев
"Мы делаем все возможное, но не можем производить чудо. Мы можем ему способствовать, но не можем его производить. На поисках семьи Усольцевых пешком пройдено 4600 километров", — заявил он.
Сергеев добавил, что часть территории теперь недоступна для поисков до потепления. "Часть зоны поиска доступна будет только в теплую погоду, когда этот снег уйдет. Соответственно, это крайне затруднительный поиск, который проходит в горах, в горной местности. И некоторые задачи по этому поиску невыполнимы в зимних условиях".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВолонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Активную фазу поисков завершили и перевели в режим точечных задач 12 октября. В региональном отделении "ЛизаАлерт" назвали эту операцию самой масштабной и сложной в истории Красноярского края.

Опыт — не равно защита

Местные жители, как сообщают "Аргументы и факты", удивлены не меньше спасателей. "Усольцев опытный таежник! Про него много где слышно в сфере туризма", — рассказала одна из жительниц, Елена.
Эта деталь заставила людей вспомнить историю 2019 года. Тогда в тех же красноярских лесах пропал 67-летний Владимир Шатыгин — тоже очень опытный человек, годами ездивший в одни и те же места за ягодами.
Шатыгин отправился в лес неподалеку от поселка Мина вместе с друзьями 29 августа 2019-го. Компания разошлась в разные стороны от хребта. Когда погода испортилась, товарищи вернулись к оставленной у тропы машине. А Владимир — нет.
© ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю | Перейти в медиабанкПодтопления в Красноярском крае
Подтопления в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Перейти в медиабанк
Подтопления в Красноярском крае
"Ему предлагали помочь, но он говорил, что сам выйдет. Его встречали и местные жители, спустя две недели после пропажи случай был. Спустя месяц перестал выходить к людям. Так и не нашли, но у него была деменция", — вспоминает красноярец Владимир.

"Такого не припомню"

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с "Аргументами и фактами" признался: ранее подобного не случалось. "Я бы не сказал, что люди часто пропадают бесследно. Но в целом пропадают, при разных обстоятельствах. Чаще, конечно, люди с алкогольными зависимостями, бродяги. Их объявляют в розыск, начинают проверять все неопознанные трупы и так далее. А так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее. Я такого не припомню, чтобы целая семья бесследно исчезала".
Эксперт отметил, что туристы и альпинисты теряются регулярно, но обычно речь идет об одиночках. "По одному, бывает, пропадают туристы, альпинисты. Потом находят спустя какое-то время труп окоченевший. А здесь никаких предпосылок не было, чтобы всем пропасть и погибнуть. Как сквозь землю провалились".
Поиски продолжаются, но возобновить полноценную работу на местности удастся только весной, когда сойдет снег.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала