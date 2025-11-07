"Как сквозь землю провалились": что известно об Усольцевых месяц спустя

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Прошло больше месяца с момента исчезновения красноярской семьи в горах. Эксперты в растерянности: целая семья не может раствориться без следа. Что же случилось с Усольцевыми? И почему даже профессионалы признают, что с таким они никогда прежде не сталкивались?

Последний вечер на турбазе

На турбазу в Партизанском районе Красноярского края 27 сентября, ближе к вечеру, приехала семья из трех человек: 64-летний Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина.

"Они рассказывали, что по дороге заезжали на Минскую петлю — это живописное место в горах. Прогулялись там, им очень понравилось", — вспоминает директор турбазы Евгений Кудряшов.

На следующий день Усольцевы подробно расспрашивали персонал о маршруте к горе Буратинка. И тут важная деталь, которую подчеркивает Кудряшов: не было никакой группы, с которой они планировали идти. Не было и гида, который якобы отменил поход из-за погоды. Они сразу озвучивали, что отправятся туда в одиночестве. Сели в машину и уехали.

Больше их никто не видел. Автомобиль семьи обнаружили у подножия горы в поселке Кутурчин. Но поднимались ли Усольцевы к Буратинке? Вопрос возник потому, что на тропе их никто не встречал.

Сотни километров пешком — и ни следа

В Москве 5 ноября прошел форум , посвященный 15-летию поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Там председатель организации Григорий Сергеев рассказал о масштабах поисковой операции в Красноярском крае.

"Мы делаем все возможное, но не можем производить чудо. Мы можем ему способствовать, но не можем его производить. На поисках семьи Усольцевых пешком пройдено 4600 километров", — заявил он.

Сергеев добавил , что часть территории теперь недоступна для поисков до потепления. "Часть зоны поиска доступна будет только в теплую погоду, когда этот снег уйдет. Соответственно, это крайне затруднительный поиск, который проходит в горах, в горной местности. И некоторые задачи по этому поиску невыполнимы в зимних условиях".

Активную фазу поисков завершили и перевели в режим точечных задач 12 октября. В региональном отделении "ЛизаАлерт" назвали эту операцию самой масштабной и сложной в истории Красноярского края.

Опыт — не равно защита

Местные жители, как сообщают "Аргументы и факты", удивлены не меньше спасателей. "Усольцев опытный таежник! Про него много где слышно в сфере туризма", — рассказала одна из жительниц, Елена.

Эта деталь заставила людей вспомнить историю 2019 года. Тогда в тех же красноярских лесах пропал 67-летний Владимир Шатыгин — тоже очень опытный человек, годами ездивший в одни и те же места за ягодами.

Шатыгин отправился в лес неподалеку от поселка Мина вместе с друзьями 29 августа 2019-го. Компания разошлась в разные стороны от хребта. Когда погода испортилась, товарищи вернулись к оставленной у тропы машине. А Владимир — нет.

"Ему предлагали помочь, но он говорил, что сам выйдет. Его встречали и местные жители, спустя две недели после пропажи случай был. Спустя месяц перестал выходить к людям. Так и не нашли, но у него была деменция", — вспоминает красноярец Владимир.

"Такого не припомню"

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с "Аргументами и фактами" признался : ранее подобного не случалось. "Я бы не сказал, что люди часто пропадают бесследно. Но в целом пропадают, при разных обстоятельствах. Чаще, конечно, люди с алкогольными зависимостями, бродяги. Их объявляют в розыск, начинают проверять все неопознанные трупы и так далее. А так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее. Я такого не припомню, чтобы целая семья бесследно исчезала".

Эксперт отметил, что туристы и альпинисты теряются регулярно, но обычно речь идет об одиночках. "По одному, бывает, пропадают туристы, альпинисты. Потом находят спустя какое-то время труп окоченевший. А здесь никаких предпосылок не было, чтобы всем пропасть и погибнуть. Как сквозь землю провалились".