Эксперт разобрал последнее видео Ирины Усольцевой: что стало известно

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Лев Северинов. За день до исчезновения Ирина Усольцева записала видео — рассказала подписчикам о предстоящем походе с мужем и пятилетней дочерью. Семья пропала месяц назад. Их не нашли, несмотря на масштабные поиски. В Сети появились версии: кто-то говорит о побеге в США, другие — что муж держал семью в страхе. Психолог разобрал последнее видео Ирины покадрово. Бегающие глаза, странная полуулыбка, покачивание головой на словах "я обожаю" — что все это значит?

Предсмертная видеозаписка?

разбор Михаил Дементьев, психолог, профайлер и эксперт по невербальной коммуникации. "Вы когда-нибудь читали предсмертные записки? Возможно, здесь мы имеем дело с предсмертной видеозапиской", — так начинает свойМихаил Дементьев, психолог, профайлер и эксперт по невербальной коммуникации.

© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео © Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео

Ирина Усольцева 27 сентября 2025 года, за день до пропажи, опубликовала в соцсетях видео. Рассказала, что едет в мини-путешествие с мужем Сергеем и дочерью Аришей. Маршрут — Минская петля, около двухсот километров от Красноярска. Планировали ночевать в домике-куполе с банькой, в диком месте.

© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео © Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео

говорила Ирина на камеру. "Я обожаю путешествовать. Это вообще вот прямо мое. Я там и наполняюсь, и новые впечатления беру", —Ирина на камеру.

На следующий день семья отправилась в поход. Вместе с ними пропала собака породы корги. Месяц спустя их так и не нашли.

Что увидели в Сети

сбежала в США. Другие говорили , что у Сергея Усольцева будто были большие долги. После исчезновения это видео стали разбирать в соцсетях. Появились десятки версий. Одни утверждали: семьяв США. Другие, что у Сергея Усольцева будто были большие долги.

© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео © Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео

рассказывает Дементьев. Третьи анализировали траекторию движения глаз Ирины. "Кто-то рассматривает траекторию движения глаз Ирины на этих кадрах, говорит о том, что это было что-то нетипичное, что (по кодам глазного доступа в нейролингвистическом программировании) она врет. Она здесь все и выдумывает на ходу. Так действительно говорят некоторые люди", —Дементьев.

Эксперт решил разобраться: действительно ли Ирина что-то скрывала на этом видео? Готовился ли побег?

Бегающие глаза — признак лжи?

Первое, на что обратили внимание пользователи Сети, — зрительный контакт. Глаза Ирины постоянно движутся: то налево, то направо. В НЛП это называют "глазными кодами доступа" и часто связывают с ложью.

© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео © Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео

категоричен : "Поймите, пожалуйста, глазные коды доступа работают только на детях до лет пяти-шести, пока они не научатся договариваться со своими глазами и формировать ту картину правды, которую хотели бы, чтобы другие люди считывали. Со взрослыми людьми коды глазного доступа не работают на практике. Ну как можно всерьез вообще об этом говорить?" Дементьев: "Поймите, пожалуйста, глазные коды доступа работают только на детях до лет пяти-шести, пока они не научатся договариваться со своими глазами и формировать ту картину правды, которую хотели бы, чтобы другие люди считывали. Со взрослыми людьми коды глазного доступа не работают на практике. Ну как можно всерьез вообще об этом говорить?"

Эксперт проанализировал другие ролики Ирины — записанные в разное время и на разные темы. Она работала психологом, делала экспертные видео.

отмечает Дементьев. "Мы видим, что зрительный контакт ее абсолютно такой же нестабильный всегда, о чем бы она ни говорила. Точно так же, как и вот в этих сторис, перед уходом в этот поход", —Дементьев.

Вывод специалиста: бегающие глаза — просто особенность Ирины. Не признак лжи.

Поправление волос и отсутствие жестов

Второй момент, который насторожил зрителей, — Ирина несколько раз касается волос. В детекции лжи такие движения называют "адаптерами" и часто связывают с неуверенностью или обманом.

© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео © Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео

объясняет эксперт. "Здесь эти касания можно было бы интерпретировать как адаптер. Но здесь действительно мы видим, что часть локонов щекочет щеку, неудобно, и она их убирает", —эксперт.

Сравнив с другими видео, Дементьев обнаружил: поправление волос для Ирины — обычное дело. "Адаптеры и поправление для нее — в целом характерное. Абсолютно адекватное движение, когда что-то мешает, что-то зачесалось".

Третья деталь — низкая жестикуляция. На протяжении двух минут Ирина почти не использует руки, хотя в других роликах жестикулирует активно.

© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео © Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео

комментирует Дементьев. Причина оказалась проста. "Запись ведется на вытянутой руке. Соответственно, рука у нее занята телефоном, а правой рукой она опирается на подлокотник кресла. Руки заняты. И то, что в данном случае она не жестикулирует, не говорит вообще ни о чем", —Дементьев.

Полуулыбка и покачивание головой

Четвертый признак, который показался подозрительным, — полуулыбка. Некоторые зрители решили: Ирина что-то скрывает.

не согласен : "Посмотрите. Вот такая полуулыбка. Но при этом мы видим открытые глаза, вектор тела вперед. Ей интересно — вот этому человеку интересно открытие, интересно путешествие". Эксперт: "Посмотрите. Вот такая полуулыбка. Но при этом мы видим открытые глаза, вектор тела вперед. Ей интересно — вот этому человеку интересно открытие, интересно путешествие".

© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео © Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео

Сравнение с другими видео показало: полуулыбка для Ирины — обычная манера. "Похоже одно на другое. По-детски наивно открытые глаза, легкая полуулыбка, когда говорит про любовь, про то, что ей интересно, — все то же самое".

Пятая деталь — покачивание головой. Когда Ирина произносит "я обожаю", голова движется из стороны в сторону. Казалось бы, должна кивать — но качает, словно отрицает.

© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео © Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео

объясняет Дементьев. "Здесь кто-то непрофессиональный может посмотреть покачивание головы. Дескать, когда я говорю, что я обожаю, я обязательно должен кивать и соглашаться с этим. А если я вот, как Ирина здесь, покачиваю головой — значит, наврал я вам все. Так не работает", —Дементьев.

Он показывает другие ролики, где Ирина говорит о том, что обожает работу, обожает путешествия. Везде те же покачивания головой. "У многих людей действительно есть качание головой вместо кивания на утвердительных фразах. Это ни о чем не говорит. И для Ирины это тоже характерно".

Глаза не обманут?

Главный вывод эксперта основан на мимике. Когда Ирина говорит о путешествии всей семьей, у нее появляются морщинки в уголках глаз — так называемые гусиные лапки.

"Здесь абсолютно искренне появляются вот такие гусиные лапки, мимические эмоции чистой радости, неподдельной радости у человека", — отмечает Дементьев.

Эти морщинки невозможно подделать. Они возникают только при настоящей улыбке, когда задействованы не только мышцы рта, но и глаз.

резюмирует эксперт. "Все, что я вижу здесь, — это искренние сторис и искреннее предвкушение от эмоций похода с мужем, с дочкой и с их собакой", —эксперт.

© Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео © Михаил Дементьев. Кинетический интеллект Прощальное видео Ирины Усольцевой. Разбор языка тела. Кадр видео

Михаил Дементьев не берется судить о том, почему семья выбрала именно этот маршрут и что произошло в тайге. Но анализ невербалики дал однозначный ответ: на последнем видео Ирина не была лживой.

Судя по невербальным сигналам на видео, отмечает специалист, Ирина действительно собиралась в поход. Действительно любила путешествия. И действительно предвкушала выходные с семьей. Что случилось дальше — остается загадкой.

Новая версия

завершились 12 октября и перешли в режим точечных задач. Ими занимаются профессиональные спасатели и специалисты, выполняющие задачи координатора. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края. Активные поиски12 октября и перешли в режим точечных задач. Ими занимаются профессиональные спасатели и специалисты, выполняющие задачи координатора. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

продолжили работу в Партизанском районе. За выходные обследовали девять квадратных километров горно-таежной местности. Пропавших не нашли. В минувшие выходные спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда "Спасатель" совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитетаработу в Партизанском районе. За выходные обследовали девять квадратных километров горно-таежной местности. Пропавших не нашли.

высказал мнение: семья может быть жива, если сознательно решила уйти от цивилизации. "Я думаю, что обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы, если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться. Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли. Вспомните историю старообрядцев, которые уходили в Сибирь, в тайгу. Но почему о них никто не знал? Вот я думаю, что вот это самая такая прекрасная версия", — считает он. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в беседе с "Аргументами и Фактами"мнение: семья может быть жива, если сознательно решила уйти от цивилизации. "Я думаю, что обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы, если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться. Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли. Вспомните историю старообрядцев, которые уходили в Сибирь, в тайгу. Но почему о них никто не знал? Вот я думаю, что вот это самая такая прекрасная версия", — считает он.