Следователь это опроверг: новые подробности дела об исчезновении Усольцевых

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В конце сентября они выехали на природу, к скале Буратинка в Кутурчинское Белогорье и с тех пор не подали ни одного признака жизни. Их автомобиль нашли аккуратно припаркованным у края леса. Все выглядело так, будто семья просто вышла на прогулку и должна была вернуться через пару часов.

С тех пор прошло полтора месяца. Поиски не прекращаются ни на день, в них участвуют добровольцы, спасатели, кинологи, пилоты дронов. Но пока результата нет. И вот — новые детали в громком деле.

Сложные поиски

Место, куда отправились Усольцевы, известно в крае давно. Гора Буратинка — вытянутый каменный хребет, получивший свое название из-за формы, напоминающей длинный нос героя "Золотого ключика".

Несколько лет назад здесь бесследно исчез опытный турист. Его видели живым уже после объявления поисков, но вскоре он снова ушел в лес и исчез. Недавно неподалеку нашли лодку другого пропавшего, тело обнаружили лишь через несколько недель.

Сейчас поиски проходят в режиме точечных задач. Спасатели признаются: без улик и новых сигналов все превращается в бесконечный круг.

Территория у Буратинки труднопроходима — густая хвоя скрывает все, даже тепловизоры не помогают. В "ЛизеАлерт" говорят : наверное, полноценную операцию можно будет снова запустить, уже когда потеплеет.

Последнее сообщение

Особое внимание следователи обратили на последние переписки Ирины Усольцевой. Женщина, психолог и коуч, делилась с близкой подругой Марией Шрайнер мыслями о семье, любви и усталости от суеты.

"Хочу побыть с мужем и дочкой, просто вместе. Мы все время заняты — дом, работа. Давай не поедем на ретрит, просто уедем втроем", — писала Усольцева подруге за несколько дней до поездки.

Шрайнер вспоминает, что в последние недели Ирина выглядела умиротворенной. "Она писала, что чувствует легкость и радость, что все налаживается. Ни о каком внутреннем кризисе речи не шло", — уверяет она в беседе с "АиФ".

Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочка решила пойти в поход с родителями

Что говорит следствие

У сотрудников СК России множество версий. Пока ни одна не получила окончательного подтверждения, расследование продолжается.

В ведомстве заявляли, что не рассматривают версию о том, что Усольцевы уехали за границу. Следствие сосредоточено на территории Красноярского края.

Новая версия

В Красноярске и по всей стране продолжают обсуждать, что могло произойти с этой семьей. В социальных сетях история Усольцевых обросла мифами и догадками — от криминальных до мистических.

На днях снова начали бурно обсуждать. Все из-за новости о том, что по делу назначены две генетические экспертизы. Некоторые пользователи поспешили сделать вывод: "Значит, нашли останки".

Однако старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова опровергла эти предположения.

"Две генетические экспертизы были назначены еще в самом начале расследования. В лесу действительно находили отдельные вещи, и по ним проводится исследование, чтобы установить, принадлежали ли они членам семьи Усольцевых", — уточнила Арбузова в интервью "МК".

Позже обсуждение в Сети вызвала другой факт: будто бы в автомобиле нашли крупную сумму денег — триста тысяч рублей. СМИ поспешили назвать это новой зацепкой, однако и здесь следователи призвали не искать сенсаций.

"В бардачке нашли 300 тысяч еще при осмотре автомобиля. В этом нет ничего подозрительного, потому что родственники утверждают, что Усольцев-старший часто оставлял деньги в машине. В том числе и большие суммы", — сказал РИА Новости представитель регионального главка СК России.