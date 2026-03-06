В месте, где пропала семья Усольцевых, нет фотоловушек, заявил эксперт

КРАСНОЯРСК, 6 мар - РИА Новости. Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре прошлого года в Красноярском крае, не могла попасть в объектив фотоловушек, поскольку место их исчезновения не относится к особо охраняемым природным территориям, сообщил РИА Новости депутат заксобрания региона Алексей Кулеш, который хорошо знаком с местностью и является опытным походником.

Ранее в сети распространилась информация, что останки семьи Усольцевых могли попасть в фотоловушку, когда мимо пробегал зверь.

"Фотоловушек там (в месте пропажи Усольцевых – ред.) нет. Фотоловушки ставят в особо охраняемых природных территориях для контролирования миграции животных, посещения животных. Это совершенно точно не то место. Там место, конечно, натоптанное, туристическое, но на туристов никто не ставит фотоловушки", - сказал Кулеш.

Собеседник агентства подчеркнул, что если бы на территории находились фотоловушки, они были бы проверены сразу же после пропажи семьи Усольцевых, то есть гораздо раньше.