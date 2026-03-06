Рейтинг@Mail.ru
В месте, где пропала семья Усольцевых, нет фотоловушек, заявил эксперт - РИА Новости, 06.03.2026
15:39 06.03.2026
В месте, где пропала семья Усольцевых, нет фотоловушек, заявил эксперт
красноярский край
россия
происшествия
2026
красноярский край, россия, происшествия
Красноярский край, Россия, Происшествия
В месте, где пропала семья Усольцевых, нет фотоловушек, заявил эксперт

РИА Новости: пропавшая семья Усольцевых не попала в объектив фотоловушек

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 мар - РИА Новости. Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре прошлого года в Красноярском крае, не могла попасть в объектив фотоловушек, поскольку место их исчезновения не относится к особо охраняемым природным территориям, сообщил РИА Новости депутат заксобрания региона Алексей Кулеш, который хорошо знаком с местностью и является опытным походником.
Ранее в сети распространилась информация, что останки семьи Усольцевых могли попасть в фотоловушку, когда мимо пробегал зверь.
Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочь решила пойти в поход с родителями - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
СК опроверг одну из обсуждаемых теорий о пропаже Усольцевых
4 марта, 19:00
"Фотоловушек там (в месте пропажи Усольцевых – ред.) нет. Фотоловушки ставят в особо охраняемых природных территориях для контролирования миграции животных, посещения животных. Это совершенно точно не то место. Там место, конечно, натоптанное, туристическое, но на туристов никто не ставит фотоловушки", - сказал Кулеш.
Собеседник агентства подчеркнул, что если бы на территории находились фотоловушки, они были бы проверены сразу же после пропажи семьи Усольцевых, то есть гораздо раньше.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СК опроверг сообщения о найденных телах пропавшей семьи Усольцевых
3 марта, 12:16
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
