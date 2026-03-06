https://ria.ru/20260306/semja-2079047525.html
В месте, где пропала семья Усольцевых, нет фотоловушек, заявил эксперт
В месте, где пропала семья Усольцевых, нет фотоловушек, заявил эксперт
В месте, где пропала семья Усольцевых, нет фотоловушек, заявил эксперт
Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре прошлого года в Красноярском крае, не могла попасть в объектив фотоловушек, поскольку место их исчезновения не относится...
В месте, где пропала семья Усольцевых, нет фотоловушек, заявил эксперт
РИА Новости: пропавшая семья Усольцевых не попала в объектив фотоловушек
КРАСНОЯРСК, 6 мар - РИА Новости. Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре прошлого года в Красноярском крае, не могла попасть в объектив фотоловушек, поскольку место их исчезновения не относится к особо охраняемым природным территориям, сообщил РИА Новости депутат заксобрания региона Алексей Кулеш, который хорошо знаком с местностью и является опытным походником.
Ранее в сети распространилась информация, что останки семьи Усольцевых могли попасть в фотоловушку, когда мимо пробегал зверь.
"Фотоловушек там (в месте пропажи Усольцевых – ред.) нет. Фотоловушки ставят в особо охраняемых природных территориях для контролирования миграции животных, посещения животных. Это совершенно точно не то место. Там место, конечно, натоптанное, туристическое, но на туристов никто не ставит фотоловушки", - сказал Кулеш.
Собеседник агентства подчеркнул, что если бы на территории находились фотоловушки, они были бы проверены сразу же после пропажи семьи Усольцевых, то есть гораздо раньше.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю
2 октября сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.