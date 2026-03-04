СК опроверг одну из обсуждаемых теорий о пропаже Усольцевых

Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочь решила пойти в поход с родителями

Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочь решила пойти в поход с родителями

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В соцсетях обсуждают неожиданную развязку дела Усольцевых. Волна новых конспирологических теорий докатилась в том числе до Следственного комитета. Там дали официальный комментарий. Что же заявили в СК России?

"Уже обнаружили?"

Несколько месяцев страна следила за историей исчезнувшей семьи. Каждая новая весточка заставляла замирать тысячи людей. Версий было столько, что голова шла кругом. Программа защиты свидетелей? Бегство от долгов? Даже всплывали шпионские и конспирологические версии. На самом деле, люди цеплялись за любую соломинку. Только бы верить, что они живы.

А на днях в соцсетях всплыло сообщение: якобы "Усольцевых нашли". По словам женщины, которая его написала, пропавшие погибли, их тела "уже обнаружили ".

Ранее в соцсетях и некоторых СМИ появились сообщения со ссылкой на местных жителей, будто семью нашли погибшей в горной выработке.

Заявление СК России

Телефон Ирины в день исчезновения не подавал сигнала . В СК России пояснили: местность таежная, горная, связь там не ловит. Уголовное дело до сих пор открыто. Следствие не исключает ни одной версии.

© Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых

Однако сообщения о том, что тела пропавших в Красноярском крае супругов Усольцевых и их пятилетней дочери обнаружили, в Следственном комитете официально опровергли. Как заявили РИА Новости в региональном главке СК России, эта информация не соответствует действительности.

Дело по статье "Убийство"

Напомним, Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в районе поселка Кутурчин. Они отправились в турпоход по маршруту в сторону горы Буратинка и не вернулись.

Официально об исчезновении МВД сообщило 2 октября. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Но следователи подчеркивают: приоритетная версия пока — несчастный случай.

Активные поиски с участием спасателей, волонтеров и техники продолжались до 12 октября. Но ни следов, ни самих Усольцевых найти не удалось. С тех пор дело остается открытым , время от времени поиски возобновляются.

Собаки не помогут?

Запахи и следы в районе поисков семьи Усольцевых уже давно утрачены. Об этом РИА Новости рассказал инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов.

По его словам, служебная собака, обученная искать живого человека, способна идти по следу максимум сутки. Сейчас, спустя пять месяцев, никаких шансов взять след уже нет. Однако это не значит, что собаки бесполезны.

"Может найти. Но там не след (ищут. — Прим. ред.), там на сектора делят территорию, и сектор отрабатывается. Это называется "поиск по ветру", то есть собака движется по запаху", — сказал Круглов.

© Фото : КГКУ "Спасатель" Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых

То есть речь уже не о преследовании по следу, а о прочесывании местности в надежде, что где-то еще сохранился запаховый след.

Ранее кинолог рассказывал , почему Усольцевых не смогла вывести из тайги их собака-корги. По его словам, эта порода совсем не для леса. Корги сейчас — собака комнатная, диванная. Дальше миски сама не всегда дойдет — куда уж по тайге водить.

"Длинноформатная собака, ей тяжело передвигаться на коротеньких ножках. По пересеченной местности она сама не в состоянии нормально идти", — пояснил эксперт.