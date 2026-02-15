https://ria.ru/20260215/korgi-2074556294.html
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
происшествия, красноярский край, красноярск, россия
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Россия
Круглов: корги из-за своего строения не могла бы вывести Усольцевых из тайги
КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Собака породы корги, пропавшая вместе с семьей Усольцевых в Красноярском крае, не могла бы вывести их из тайги, так как ее физиологические особенности - короткие лапы и длинное тело - скорее мешали бы прохождению в лесу, рассказал РИА Новости инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю
2 октября сообщало, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Также очевидцы сообщали, что с Усольцевыми была собака породы корги.
"Нет, не могла (вывести). Потому что это собака сейчас просто комнатная, диванная. Она дальше миски никуда не дойдет. Как она может куда-то вывести? Могут лайка, овчарка. Корги по пересеченной местности сама не в состоянии двигаться: длинноформатная собака, ей тяжело передвигаться на коротеньких ножках. Куда она человека может вывести? Только куда-нибудь в овраг, в который она сама провалится", - сказал собеседник агентства.
Активные поиски завершились 12 октября 2025 года, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ
(Убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае.