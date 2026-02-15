Рейтинг@Mail.ru
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
Собака породы корги, пропавшая вместе с семьей Усольцевых в Красноярском крае, не могла бы вывести их из тайги, так как ее физиологические особенности -... РИА Новости, 15.02.2026
происшествия, красноярский край, красноярск, россия
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Россия
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги

Круглов: корги из-за своего строения не могла бы вывести Усольцевых из тайги

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
© Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Собака породы корги, пропавшая вместе с семьей Усольцевых в Красноярском крае, не могла бы вывести их из тайги, так как ее физиологические особенности - короткие лапы и длинное тело - скорее мешали бы прохождению в лесу, рассказал РИА Новости инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщало, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Также очевидцы сообщали, что с Усольцевыми была собака породы корги.
"Нет, не могла (вывести). Потому что это собака сейчас просто комнатная, диванная. Она дальше миски никуда не дойдет. Как она может куда-то вывести? Могут лайка, овчарка. Корги по пересеченной местности сама не в состоянии двигаться: длинноформатная собака, ей тяжело передвигаться на коротеньких ножках. Куда она человека может вывести? Только куда-нибудь в овраг, в который она сама провалится", - сказал собеседник агентства.
Активные поиски завершились 12 октября 2025 года, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Новые подробности в деле о пропаже семьи Усольцевых
13 февраля, 16:48
