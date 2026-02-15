Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги

КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Собака породы корги, пропавшая вместе с семьей Усольцевых в Красноярском крае, не могла бы вывести их из тайги, так как ее физиологические особенности - короткие лапы и длинное тело - скорее мешали бы прохождению в лесу, рассказал РИА Новости инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов.

"Нет, не могла (вывести). Потому что это собака сейчас просто комнатная, диванная. Она дальше миски никуда не дойдет. Как она может куда-то вывести? Могут лайка, овчарка. Корги по пересеченной местности сама не в состоянии двигаться: длинноформатная собака, ей тяжело передвигаться на коротеньких ножках. Куда она человека может вывести? Только куда-нибудь в овраг, в который она сама провалится", - сказал собеседник агентства.