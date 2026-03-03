https://ria.ru/20260303/sk-2078148940.html
СК опроверг сообщения о найденных телах пропавшей семьи Усольцевых
СК опроверг сообщения о найденных телах пропавшей семьи Усольцевых - РИА Новости, 03.03.2026
СК опроверг сообщения о найденных телах пропавшей семьи Усольцевых
Информация о найденных телах пропавшей в Красноярском крае во время похода семьи Усольцевых не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:16:00+03:00
2026-03-03T12:16:00+03:00
2026-03-03T12:16:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_71db9b5ebb8c2c7b25ad882b3729da55.jpg
https://ria.ru/20260215/korgi-2074556294.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_99:0:1218:839_1920x0_80_0_0_6e988a0edcd5f854383d12445caa7459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК опроверг сообщения о найденных телах пропавшей семьи Усольцевых
СК опроверг иноформацию о найденных телах пропавшей семьи Усольцевых
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Информация о найденных телах пропавшей в Красноярском крае во время похода семьи Усольцевых не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы семью Усольцевых нашли. В публикациях сообщалось, что их нашли в шурфе (вертикальная горная выработка небольшой глубины – ред.).
"Информация о том, что тела найдены, не соответствует действительности", - сказал представитель главка.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю
2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ
(убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.