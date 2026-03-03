СК опроверг сообщения о найденных телах пропавшей семьи Усольцевых

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых. Архивное фото

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Информация о найденных телах пропавшей в Красноярском крае во время похода семьи Усольцевых не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы семью Усольцевых нашли. В публикациях сообщалось, что их нашли в шурфе (вертикальная горная выработка небольшой глубины – ред.).

"Информация о том, что тела найдены, не соответствует действительности", - сказал представитель главка.