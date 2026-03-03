Рейтинг@Mail.ru
12:16 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/sk-2078148940.html
СК опроверг сообщения о найденных телах пропавшей семьи Усольцевых
СК опроверг сообщения о найденных телах пропавшей семьи Усольцевых

СК опроверг иноформацию о найденных телах пропавшей семьи Усольцевых

© Фото : КГКУ "Спасатель"Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Информация о найденных телах пропавшей в Красноярском крае во время похода семьи Усольцевых не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы семью Усольцевых нашли. В публикациях сообщалось, что их нашли в шурфе (вертикальная горная выработка небольшой глубины – ред.).
"Информация о том, что тела найдены, не соответствует действительности", - сказал представитель главка.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
15 февраля, 20:20
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
