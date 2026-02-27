https://ria.ru/20260227/sledy-2077030118.html
Кинолог рассказал, можно ли найти следы на месте поисков Усольцевых
Кинолог рассказал, можно ли найти следы на месте поисков Усольцевых - РИА Новости, 27.02.2026
Кинолог рассказал, можно ли найти следы на месте поисков Усольцевых
Запахи и следы на месте поисков семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, давно утрачены, обученным собакам не удастся взять след, РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T02:11:00+03:00
2026-02-27T02:11:00+03:00
2026-02-27T02:11:00+03:00
красноярский край
красноярск
россия
андрей круглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_71db9b5ebb8c2c7b25ad882b3729da55.jpg
https://ria.ru/20260215/korgi-2074556294.html
https://ria.ru/20260213/usoltsevy-2074148715.html
красноярский край
красноярск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_99:0:1218:839_1920x0_80_0_0_6e988a0edcd5f854383d12445caa7459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, красноярск, россия, андрей круглов
Красноярский край, Красноярск, Россия, Андрей Круглов
Кинолог рассказал, можно ли найти следы на месте поисков Усольцевых
РИА Новости: обученным собакам не удастся взять след пропавших Усольцевых
КРАСНОЯРСК, 27 фев – РИА Новости. Запахи и следы на месте поисков семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, давно утрачены, обученным собакам не удастся взять след, рассказал РИА Новости инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов.
"Никаких запахов, следов там уже нет. Служебная поисковая собака, обученная по поиску (живого) человека, может максимум сутки пройти по следу", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что если речь идет о поиске неживого человека, тогда обученная собака тоже ищет, но не следы, а останки.
"Может найти. Но там не след (ищут), там на сектора делят территорию и сектор отрабатывается. Это называется "поиск по ветру", то есть собака движется по запаху", - сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю
2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ
(убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.