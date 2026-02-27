Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал, можно ли найти следы на месте поисков Усольцевых - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/sledy-2077030118.html
Кинолог рассказал, можно ли найти следы на месте поисков Усольцевых
Кинолог рассказал, можно ли найти следы на месте поисков Усольцевых - РИА Новости, 27.02.2026
Кинолог рассказал, можно ли найти следы на месте поисков Усольцевых
Запахи и следы на месте поисков семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, давно утрачены, обученным собакам не удастся взять след, РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T02:11:00+03:00
2026-02-27T02:11:00+03:00
красноярский край
красноярск
россия
андрей круглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_71db9b5ebb8c2c7b25ad882b3729da55.jpg
https://ria.ru/20260215/korgi-2074556294.html
https://ria.ru/20260213/usoltsevy-2074148715.html
красноярский край
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055402503_99:0:1218:839_1920x0_80_0_0_6e988a0edcd5f854383d12445caa7459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, красноярск, россия, андрей круглов
Красноярский край, Красноярск, Россия, Андрей Круглов
Кинолог рассказал, можно ли найти следы на месте поисков Усольцевых

РИА Новости: обученным собакам не удастся взять след пропавших Усольцевых

© Фото : КГКУ "Спасатель"Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 27 фев – РИА Новости. Запахи и следы на месте поисков семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, давно утрачены, обученным собакам не удастся взять след, рассказал РИА Новости инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов.
"Никаких запахов, следов там уже нет. Служебная поисковая собака, обученная по поиску (живого) человека, может максимум сутки пройти по следу", - сказал собеседник агентства.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
15 февраля, 20:20
Он отметил, что если речь идет о поиске неживого человека, тогда обученная собака тоже ищет, но не следы, а останки.
"Может найти. Но там не след (ищут), там на сектора делят территорию и сектор отрабатывается. Это называется "поиск по ветру", то есть собака движется по запаху", - сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Новые подробности в деле о пропаже семьи Усольцевых
13 февраля, 16:48
 
Красноярский крайКрасноярскРоссияАндрей Круглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала