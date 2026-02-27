Кинолог рассказал, можно ли найти следы на месте поисков Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 27 фев – РИА Новости. Запахи и следы на месте поисков семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, давно утрачены, обученным собакам не удастся взять след, рассказал РИА Новости инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов.

"Никаких запахов, следов там уже нет. Служебная поисковая собака, обученная по поиску (живого) человека, может максимум сутки пройти по следу", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что если речь идет о поиске неживого человека, тогда обученная собака тоже ищет, но не следы, а останки.

"Может найти. Но там не след (ищут), там на сектора делят территорию и сектор отрабатывается. Это называется "поиск по ветру", то есть собака движется по запаху", - сказал собеседник агентства.