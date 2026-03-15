09:03 15.03.2026
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче АПЛ
Футбол, Спорт, Англия, Константинос Мавропанос, Ноттингем Форест, Вест Хэм (до 21 года), Лондон, Бернарду Силва, Манчестер Сити, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче АПЛ

"Вест Хэм" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата АПЛ

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Лондонский "Вест Хэм" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:1. В составе "Вест Хэма" гол забил Константинос Мавропанос (35-я минута). У "Сити" отличился Бернарду Силва (31).
"Вест Хэм" (29 очков) поднялся на 17-е место и покинул зону вылета в Чемпионшип. При этом опустившийся "Ноттингем Форест" (28) еще не провел свой матч в рамках тура. "Манчестер Сити" (61) идет вторым, отставая от лондонского "Арсенала" на 9 баллов. Ранее в субботу "канониры" одержали победу над "Эвертоном".
В следующем туре "Вест Хэм" сыграет с бирмингемской "Астон Виллой" в гостях 22 марта. "Манчестер Сити" днем раньше примет лондонский "Кристал Пэлас".
Английская премьер-лига (АПЛ)
14 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Вест Хэм
1 : 1
Манчестер Сити
35‎’‎ • Константинос Мавропанос
(Джеррод Боуэн)
31‎’‎ • Бернарду Силва
(Омар Мармуш)
