Россиянин избил одноклубника Овечкина. "Вашингтон" потерпел громкий провал

"Вашингтон" проиграл "Филадельфии" в, возможно, ключевом матче чемпионата НХЛ и сильно ударил по своим шансам попасть в плей-офф. "Кэпиталз" не спас даже Александр Овечкин, который прервал молчание.

Клуб Овечкина не сдается?

До завершения регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) осталось чуть больше месяца, но для "Вашингтон Кэпиталз" все решается уже сейчас. Команда Спенсера Карбери продолжает цепляться за пусть и крошечные, но все же шансы оказаться в числе участников розыгрыша Кубка Стэнли-2026. Накануне у "Кэпиталз" началась новая и очень интенсивная игровая неделя, в ходе которой "столичные" проведут четыре матча за пять с небольшим дней.

Первая из этих игр завершилась важной для "Вашингтона" победой: подопечные Карбери дома одолели "Калгари Флэймз" (7:3) и прервали трехматчевую серию поражений. В той встрече на "Кэпитал Уан Арене" было много драмы. Выиграв первый период со счетом 3:0, "Кэпс" умудрились за второй период упустить все преимущество и пропустить три гола подряд в течение трех минут, два из которых — в рамках одного своего большинства. Впрочем, в третьем периоде "столичные" проявили характер и, встряхнувшись, все же добыли победу. Успеху своего коллектива главный тренер "Вашингтона" посвятил эмоциональную речь.

« "Эта команда невероятно стойкая. Несмотря на все трудности и те моменты, когда в течение всего сезона у нас все шло не по плану, эта команда ни разу не дала повода сомневаться в ее характере. Эти игроки искренне хотят делать правильные вещи, они заботятся друг о друге, играют с полной отдачей и борются за победу. Они — настоящие бойцы. Поэтому у меня — у главного тренера этой команды — никогда не возникает мыслей о том, что эти ребята просто сдадутся. Эта команда никогда этого не сделает, какими бы ни были обстоятельства, — заявил Спенсер Карбери.

— Мы можем проиграть, но мы не опустим руки, мы не будем выглядеть командой, которая не бьется. Наши ребята будут продолжать бороться и проявлять стойкость, даже когда что-то идет не так, даже когда у них возникают трудности. Они так и говорят: "Окей, Карбс, мы справимся. Давайте просто перезагрузимся, выйдет на лед и будем бороться изо всех сил". Именно это они и сделали в матче с "Калгари". В дальнейшем мы будем поступать в том же духе".

После матча против "Флэймз" хоккеисты "Вашингтона" отправились в двухдневную поездку, которая началась в Филадельфии со встречи с местными "Флайерз" в рамках старта уже 12-го полноценного "бэк-ту-бэк" для "Кэпиталз" в этом сезоне. Обе команды последний раз до сегодняшнего дня виделись совсем недавно — 26 февраля. Тот матч завершился победой "столичных" со счетом 3:1. С тех пор соперники провели разный отрезок: "Кэпиталз" выиграли только два матча из пяти, а "Флайерз" добыли четыре победы в шести играх и оказались соседями "Вашингтона" в турнирной таблице с минимальным преимуществом по потерянным очкам.

Сегодняшняя встреча "Кэпс" с "летчиками" стала третьей для команд из четырех запланированных очных матчей в регулярном сезоне и последней — в Пенсильвании. К этой игре "Филадельфия" подготовился по-особенному, ведь на лед их домашней "Иксфинити Мобайл Арена", возможно, последний раз вышел Александр Овечкин. 40-летний российский нападающий все еще не определился со своим будущем, но его последний на данный момент контракт с "Вашингтоном" истекает по окончании этого сезона.

"Летчикам" Овечкин очень любит забивать, "Филадельфия" является третьей франшизой НХЛ, которой лучший снайпер в истории чемпионатов лиги забросил наибольшее число шайб за всю свою карьеру в "регулярках". До сегодняшнего дня результативность Ови в матчах против "Флайерз" составляла 52 гола в 80 матчах. Чаще Александр Михайлович забивал только "Атланте Трэшерз"/"Виннипег Джетс" (58 голов в 77 матчах) и "Каролине Харрикейнз" (53 гола в 96 матчах). Из 52 шайб, заброшенных в ворота "Филадельфии", 28 голов россиянин оформил на льду "летчиков". При этом последний раз "летчики" пропускали от Ови год назад.

« "Если будущий член Зала хоккейной славы Алекс Овечкин завершит карьеру в НХЛ после этого сезона, то сегодняшняя игра ознаменуется его последним визитом в Филадельфию в его легендарной карьере", — отметила пресс-служба "Флайерз" в тексте-превью к матчу против "Вашингтона".

У самого Овечкина при этом в последних играх имеются явные проблемы с результативностью. В предыдущих шести матчах с момента возобновления "регулярки" и до сегодняшнего дня капитан "Вашингтона" оформил всего два гола. Оба — в Монреале в игре с "Канадиенс" (2:6). За эти шесть встреч Александр Михайлович 20 раз бросил в створ ворот. В НХЛ же — да и во всем хоккейном сообществе — от российского снайпера ждут минимум еще двух точных попаданий. Именно столько ему необходимо, чтобы стать вторым в истории игроком, кому удалось забросить 1000 шайб за всю карьеру в НХЛ (с учетом чемпионатов и плей-офф).

Сделать шаг к исторической отметке в игре с "Филадельфией" Овечкин не смог, хотя очень старался. За 15 с лишним минут времени, проведенного на площадке, российский голеадор нанес пять бросков в створ ворот. Еще два его выстрела пришлись мимо рамки, а один бросок был заблокирован. Тем не менее результативную засуху Александр Михайлович все-таки размочил.

© REUTERS / Kyle Ross Александр Овечкин © REUTERS / Kyle Ross Александр Овечкин

Для "Вашингтона" матч в Филадельфии начался весьма удачно. "Кэпиталз" были активны в атаке и ощутимо нагружали ворота "Флайерз". "Летчики" довольно уверенно справлялись с этим давлением, но ближе к середине первого периода допустили осечку, когда Тревор Зеграс удалился на две минуты за задержку клюшкой. Первую же попытку игры в большинстве гости реализовали: Овечкин здорово отборолся за шайбу у правого борта, снаряд подхватил Райан Леонард, который выдвинулся на бросковую позицию и бросков из границы круга вбрасывания "прошил" голкипера "Филадельфии".

После перерыва "Вашингтон" будто бы забыл выйти из раздевалки. "Флайерз" заметно прибавили в активности и агрессии у чужих ворот. Как результат — хозяевам удалось сравнять счет в начале второго периода. "Летчики" провели атаку вдоль левого борта, куда сместились абсолютно все игроки "Кэпиталз", которые совсем забыли про Трэвиса Конекны. Тот оказался совсем один на противоположном фланге, что вовремя заметил его тезка Санхайм, выполнивший передачу на гол. Конекны никто и ничто не мешало мощно бросить мимо Логана Томпсона.

Чуть позднее "Филадельфия" и вовсе вышла вперед. Классно сыграв в отборе в своей зоне, "летчики" устремились в контратаку. Оуэн Типпетт и Тревор Зеграс вдвоем убежали навстречу Томпсону и после издевательской стеночки отправили шайбу в его ворота. Впоследствии подопечные Рика Токкета полностью владели инициативой и свели к минимуму число опасных моментов у своих ворот. "Вашингтон" атаковал активно, часто бросал в сторону владений Самуэля Эрссона, но безрезультатно — "Флайерз" здорово играли в обороне и при первой же возможности огрызались. Так, Джейми Драйсдейл в середине третьего периода своим голом после затяжной позиционной атаки "Филадельфии" предрешил исход матча, а Типпетт точным броском по пустым воротам на последней минуте закрепил успех "летчиков".

Уже по окончании матча вместе с финальной сиреной и без того эмоциональная игра с кучей потасовок и стычек все-таки дошла до драки. Никита Гребенкин еще в первом периоде успел закуситься с Брэндоном Дьюхеймом, а после матча красиво уложил американского нападающего гостей на лед, заодно издевательски посмеявшись над соперником.

1:4 — "Вашингтон" потерпел поражение в, вероятно, ключевом матче сезона и практически выключился из борьбы за плей-офф. "Филадельфия" уже сравнялась с "Кэпиталз" по очкам, но имеет в своем запасе еще два матча.