https://ria.ru/20260304/kerzhakov-2078556071.html
Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга
Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Александр Кержаков сообщил в своем телеграм-канале о назначении на пост спецпредставителя губернатора... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T18:21:00+03:00
2026-03-04T18:21:00+03:00
2026-03-04T18:26:00+03:00
футбол
санкт-петербург
россия
александр кержаков
артём дзюба
нижний новгород
томь
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789927415_0:242:2351:1564_1920x0_80_0_0_afa8b81c5561a633600c52d6167a0324.jpg
https://ria.ru/20251225/kerzhakov-2064546833.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789927415_129:0:2214:1564_1920x0_80_0_0_f54980d68f4e053e3a6f9c11c8df7e10.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, александр кержаков, артём дзюба, нижний новгород, томь, зенит, александр беглов, спорт
Футбол, Санкт-Петербург, Россия, Александр Кержаков, Артём Дзюба, Нижний Новгород, Томь, Зенит, Александр Беглов, Спорт
Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга
Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга Беглова