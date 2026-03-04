Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
18:21 04.03.2026 (обновлено: 18:26 04.03.2026)
Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Александр Кержаков сообщил в своем телеграм-канале о назначении на пост спецпредставителя губернатора...
https://ria.ru/20251225/kerzhakov-2064546833.html
санкт-петербург
россия
Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга

Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга Беглова

Александр Кержаков. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бывший футболист "Зенита" и сборной России Александр Кержаков сообщил в своем телеграм-канале о назначении на пост спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Кержаков выложил фотографию двери, на которой указана его фамилия и новая должность.
© Фото : Ваш Керж/TelegramФото, опубликованное в телеграм-канале Александра Кержакова
Фото, опубликованное в телеграм-канале Александра Кержакова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Ваш Керж/Telegram
Фото, опубликованное в телеграм-канале Александра Кержакова
Кержакову 43 года, он объявил о завершении карьеры футболиста в 2017 году. После этого работал в качестве тренера в сборной России (до 17 лет), "Томи", "Нижнем Новгороде", кипрской "Кармиотиссе", сербском "Спартаке" из Суботицы, а также в казахстанском "Кайрате". Будучи игроком, он представлял петербургский "Зенит", московское "Динамо", а также швейцарский "Цюрих" и испанскую "Севилью", в составе которой выиграл Кубок УЕФА. Кержаков занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола (233 мяча), уступая действующему игроку тольяттинского "Акрона" Артему Дзюбе.
Александр Кержаков сообщил о рождении ребенка - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
У Кержакова родился четвертый ребенок
25 декабря 2025, 11:38
 
Футбол Санкт-Петербург Россия Александр Кержаков Артём Дзюба Нижний Новгород Томь Зенит Александр Беглов Спорт
 
